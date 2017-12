Une adolescente est portée disparue depuis mercredi

Une adolescente de 14 ans de la région de Montréal est portée disparue depuis mercredi, a fait savoir le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui sollicite la collaboration des citoyens afin de la retrouver.

Emily Morin a été vue la dernière fois le 20 décembre. Elle n'est jamais rentrée chez elle après avoir passé la journée à l'école, dans le secteur de Verdun, a indiqué la police.

Le SPVM a indiqué avoir des raisons de croire que l'adolescente pourrait se trouver dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu.

La disparue mesure 1,60 m (5' 3''), pèse 50 kg (110 lb) et a les cheveux roux. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau vert kaki et transportait un sac à dos multicolore. Elle se déplacerait à l'aide des transports en commun et parle très peu français.

Quiconque l'aperçoit peut aviser la police en composant le 514 393-1133.