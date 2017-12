Déception pour la famille de Raphaël Bussières

Le suspect accusé du meurtre de Raphaël Bussières, un jeune homme de Lévis tué à Victoria en novembre 2016, a plaidé coupable à une accusation réduite d’homicide involontaire devant la famille de la victime, qui ne cache pas sa déception.

Selon le Times Colonist, la juge Joyce DeWitt-Van Oosten aurait conclu qu’il n’y avait aucune preuve que l’accusé avait l’intention spécifique de tuer Raphaël Bussières le soir du drame. La juge a donc rejeté l’accusation de meurtre au deuxième degré contre Justin Carte, 28 ans. Ce dernier traînait un lourd passé judiciaire pour des crimes souvent violents.

Bussières a été poignardé à l’extérieur d’un restaurant McDonald’s de Victoria, en Colombie-Britannique. Il est mort deux jours plus tard à l’hôpital.

Craintes confirmées

Juste avant de s’envoler vers l’Ouest du pays pour le procès, la mère de Raphaël Bussières avait confié au Journal que le pire scénario pour la famille était l’hypothèse d’une condamnation pour homicide involontaire avec une peine réduite.

Après quatre jours d’audience, les craintes se sont confirmées jeudi dernier. La peine qui sera infligée le 28 décembre prochain pourrait varier entre six et 10 ans de pénitencier.

Vendredi soir, la mère de la victime ignorait encore la date de son retour au Québec. Les proches ont pu faire une déclaration devant le tribunal.

« Je suis vidée comme jamais dans ma vie. Si vous saviez les aberrations que nous avons entendues pour la défense. Et le pire, c’est que ça fonctionne », a lancé Mme Lachance avec dépit.

Crime enregistré sur vidéo

Le crime a été enregistré au complet par une caméra de surveillance. « Je suis sortie pour la vidéo, mais mon mari est resté. C’est indescriptible. L’accusé est une personne foncièrement violente, et deux jours avant, il était détenu. »

Les proches sont présents en très grand nombre. Les parents de Bussières, ses trois jeunes sœurs, ses grands-parents, une tante, un oncle et six cousins ​​ont voyagé de Québec et de Toronto pour assister au procès.

La mère de famille continuera de militer en faveur de l’aide aux victimes qu’elle estime inadéquate en comparaison avec tous les droits des accusés.