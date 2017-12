Des années à rattraper

À Singapour, les autorités misent sur la collecte massive de données pour ériger la cité État asiatique au rang de nation la plus intelligente. Le plan appelé « Smart Nation », présenté en 2014, propose d’installer des capteurs à la grandeur du territoire, et même jusque dans les résidences et les véhicules, pour mesurer une multitude de facteurs. Consommation d’énergie et d’eau, production de déchets, déplacements en voiture ou en transport en commun, tout y passe dans l’espoir de mieux planifier le développement de la ville et d’inciter les citoyens à adopter de meilleurs comportements.