«Je n’ai plus le syndrome de l’imposteur» -Jean-Michel Anctil

Jean-Michel Anctil ne l’a pas caché : après une absence de quatre ans, il avait hâte de renouer avec son public, en remontant sur scène avec son dernier one-man-show. Et il semble que ce sentiment soit réciproque. Ils ont été plus de 100 000 à courir aux ­guichets, comme en témoigne le billet platine qu’il a reçu il y a quelques jours.

« C’est un beau cadeau de Noël reçu à l’avance », dit-il en riant.

« Et 100 000 billets vendus, c’est d’autant plus spécial compte tenu du nombre de spectacles d’humour qui sont en vente et en tournée en ce moment », ajoute Jean-Michel Anctil, plus sérieusement.

Il est vrai que l’année 2017 aura été abondante en propositions pour les fans d’humour. Et si on ajoute les tournées qui s’amorceront prochainement (mais dont les billets sont présentement en vente), le chiffre est encore plus élevé.

Mais le milieu de l’humour n’aura pas seulement connu un essor dans son nombre de tournées cette année ; il a été récemment ébranlé par les allégations d’inconduite et agressions sexuelles à l’endroit de Gilbert Rozon, ancien grand manitou de Juste pour rire. Toutefois, Jean-Michel Anctil avoue n’avoir senti « aucun impact sur le public en salle » après l’éclatement du scandale, en octobre dernier.

« Les gens savent faire la part des choses entre les spectacles et l’affaire Rozon. Et les gens ont besoin de rire », indique-t-il.

Dernière tournée

En entrevue au Journal, Jean-Michel Anctil le ­réitère : sa présente tournée, intitulée simplement JE4N-­MICHEL, sera sa dernière. Mais ses fans peuvent se rassurer, l’humoriste n’a pas l’intention de tourner le dos à la scène pour autant.

« Je vais continuer de faire des numéros et de ­participer à des spectacles. Mais pas de tournée. Monter un one-man-show demande tellement d’énergie. Si ma tournée se termine dans un an et demi, que je prends ensuite une pause de trois ans, ça me mènerait à 55 ou 56 ans. Je n’ai pas envie de revivre tout ce stress à cet âge-là », explique-t-il.

Un premier rôle dramatique

Qu’est-ce que l’avenir lui réserve ? Des tournages pourraient bien remplacer les tournées à ­l’agenda de l’humoriste. Et pas nécessairement dans des ­comédies ; Jean-Michel Anctil obtenait cette année son premier rôle dramatique au cinéma dans le film Nous sommes les autres.

Initialement nerveux à l’idée de défendre un rôle aux antipodes de son métier d’humoriste, Jean-Michel ­Anctil a vite été rassuré par ses collègues lors des ­premiers jours de tournage.

« J’ai pris ça très au sérieux, je voulais bien faire les choses. J’ai répété avec un coach avant le tournage. Et sur le plateau, j’ai vite été réconforté et rassuré. Je n’ai plus le syndrome de l’imposteur », assure-t-il. Et ça, les gens de l’industrie ont tôt fait de le remarquer.

« Ça commence déjà à porter fruit », confirme-t-il, ­annonçant du même souffle avoir déjà reçu un appel d’un réalisateur « intéressé » à le rencontrer pour un rôle.

« Je ne sais pas où ça va mener. Mais je garde la porte ouverte », avance Jean-Michel.