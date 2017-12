Même si le Pentagone a reconnu récemment l’existence sur une longue période d’un programme enquêtant sur les OVNIS, il serait risqué d’établir un lien direct avec les extraterrestres, croit l’expert en phénomènes inexpliqués Christian R. Page.

Selon Le Monde.fr et l’AFP, le Pentagone a reconnu l’existence, après des années d’interrogations, d’un programme baptisé Programme d’identification des menaces aérospatiales avancées (Advanced Aerospace Threat Identification Program) chargé d’enquêter sur les observations d’objets volants non identifiés (OVNI).

« Il y a une culture du secret aussitôt qu’on touche le ministère de la Défense. Ils ont eu un programme, alors qu’on renvoyait le public aux archives nationales depuis la fin des années 60. Ça mine le peu de crédibilité qu’il leur restait. On sait qu’ils ont menti », mentionne Christian R. Page.

Cinq ans

Entre 2007 et 2012, ce programme aurait recensé les rencontres en vol entre des appareils de combat et des objets volants inconnus.

Le ministère de la Défense des États-Unis assure que le programme s’est arrêté en 2012, mais tout comme le New York Times, Christian R. Page en doute fortement. « Je crois que le programme existe encore. Tout système de défense devrait avoir un tel mécanisme. »

Selon lui, il n’y a rien de honteux à avoir un programme qui tente d’identifier des objets qui traverseraient l’espace aérien américain sans autorisation. Il existe des observations pour lesquelles il n’y a pas d’explication, mais la preuve ultime d’un engin extraterrestre n’est pas là. Un raccourci entre les deux se trace beaucoup trop rapidement.

« Est-ce qu’ils ont mené des enquêtes ? Sans aucun doute. Ça reste quand même très marginal. On parle d’un budget de 20 millions de dollars échelonné sur cinq ans, alors que le budget annuel du département de la Défense était de 600 milliards de dollars », explique le spécialiste des phénomènes paranormaux.

Deux amis

De plus, les médias américains n’auraient pas soulevé la thèse du retour d’ascenseur entre amis pour le financement accordé.

« Celui qui en a le plus profité est Robert Bigelow », précise M. Page. Bigelow est un entrepreneur milliardaire qui dirige une petite firme d’aérospatiale et un ami de Harry Reid, l’ancien sénateur démocrate du Nevada. « Bigelow est un personnage qui rappelle l’aviateur Howard Hugues, un peu marginal. C’est un peu étrange. »

Au Québec

C’est au Québec, depuis quelques années, qu’on note le plus de signalements d’OVNIS. Parmi les objets qui ont été photographiés, on retrouve ce disque lumineux aperçu la nuit du 2 novembre 2014 par un citoyen de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, dans Chaudière-Appalaches. « On aurait dit un feu sur la cime des arbres au-dessus de la rivière Chaudière et qui se transforme en boule orange. »

415 cas d’observation d’OVNIS en 2015

459 cas d’observation d’OVNIS en 2016

449 cas d’observation d’OVNIS en 2017 (dont 21 au cours des 30 derniers jours en date du 22 décembre)

Source : Association québécoise d’ufologie