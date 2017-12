N’attendez pas au mois de janvier pour bouger : commencez maintenant ! Vos Fêtes vous offriront alors d’incroyables moments pour vous sentir mieux et pour célébrer la fierté. Activez-vous et prenez le temps de savourer (les bons pâtés).

Si l’activité physique ne fait pas (ou plus) partie de la vie, je vous offre une planification d’entraînement d’une semaine dans le gym le plus économique et le plus accessible du monde : Le Dehors Gym.

Pendant votre entraînement, si une douleur physique apparaît, ne la tolérez pas. Elle ne doit assurément pas dépasser 3/10. Prenez un temps de repos et essayez de bouger à nouveau. Si ça ne fonctionne pas, tentez un autre sport et/ou consultez un professionnel.

Sortez marcher de 15 à 30 minutes. N’hésitez pas à intégrer quelques pas de course ici et là.

Hop, on s’habille encore et on met le nez dehors : 15 à 35 minutes. Prenez maintenant conscience de votre essoufflement : 6-8/10. Votre cœur vous dira MERCI !

Bon, OK. Aujourd’hui on tente les intervalles. Après votre échauffement, alternez 1 minute rapide de course (perception d’effort de 7-8/10) et 1 minute lente (perception d’effort de 2-3/10). Au retour, on planche !