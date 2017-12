Les filles de Riverdale en 7 points

L’un des succès de 2017 fut la télésérie Riverdale et son arrivée en ondes en français, au Québec. Mais oublions Archie et Jughead un instant : on ne donne pas assez de crédit aux filles de l’émission ! Pourtant, elles sont devenues des modèles instantanés pour les adolescentes... Mais qui sont-elles ?

1. Lili Reinhart campe la légendaire blondinette Betty Cooper. Elle est née le 13 septembre 1996 à Cleveland, en Ohio. En 2014, on a pu la voir dans la série Surviving Jack.

Photo Wenn

2. Il est facile de s’attacher à la jeune actrice, car elle est authentique. « Il n’y a aucune différence entre celle que je suis sur Twitter et Instagram et celle que je suis au quotidien », maintient Lili.

3. C’est Camila Mendes qui prête ses traits à Veronica Lodge. Elle a vu le jour le 29 juin 1994 à Charlottesville, en Virginie.

Photo Wenn

4. On peut dire que Camila a gagné le gros lot avec ce rôle dans Riverdale, car il s’agit de son premier gros contrat d’actrice !

5. Ashleigh Murray, elle, a été sélectionnée pour donner vie à Josie McCoy. Elle est née le 18 janvier 1988 à Kansas City, au Missouri.

Photo Wenn

6. Sa carrière battant de l’aile avant Riverdale, elle considérait que l’audition pour le personnage de Josie serait sa dernière... Ah, quand c’est le destin !

7. Dès le 11 janvier, on retrouve toute la bande dans la saison 2 de Riverdale, les jeudis 20 h, à VRAK.

