Les nouvelles stars

Il y a un an, ils étaient pour la plupart de parfaits ­inconnus qui tentaient de se tailler une place dans le monde merveilleux du show-business. Aujourd’hui, le monde est à leurs pieds.

Voici les révélations de l’année musicale 2017 sur la scène internationale.

Luis Fonsi et Daddy Yankee

Photo AFP

Pour être bien ­honnête, ces deux musiciens ­portoricains ne sont pas vraiment de vertes recrues. L’un comme l’autre possédaient déjà une feuille de route bien garnie. Mais la notoriété à large échelle les a frappés de plein fouet cette année, quand leur tube Despacito est devenu le ver d’oreille officiel de la planète Terre. Pourront-ils un jour égaler un tel ­succès ? Nul ne le sait. Chose certaine, leur comptable aura pas mal plus d’ouvrage qu’à l’habitude au moment de produire leur déclaration de revenus 2017.

Migos

Photo Jean-François Desgagnés

Ce trio de rappeurs a connu une ascension phénoménale. ­D’illustres inconnus qu’ils étaient, ils sont devenus les nouveaux monarques du hip-hop dans le temps de dire Bad and Boujee. À Québec, au Festival d’été, leur concert a attiré une foule monstre et à ce point agitée que les organisateurs ont craint pour la solidité du plancher recouvrant le parc de la Francophonie. Quavo, Takeoff et Offset ont compris qu’il faut battre le fer tandis qu’il est chaud puisqu’un nouvel album paraîtra dès janvier, un an après la parution de Culture.

Greta Van Fleet

Photo AFP

Le rock est mort ? Pas tout à fait. Avec un simple EP de huit titres, ces jeunes émules de Led Zeppelin ont redonné espoir aux amateurs du genre. From the Fires, paru en novembre, s’est maintenu parmi les meilleurs vendeurs pendant quelques semaines. Sur scène, l’attrait est aussi fort. On dit que dans le milieu du spectacle, on se les arrache.

SZA

Photo AFP

Le R&B est l’un des styles ­musicaux où éclot le plus grand nombre de jeunes talents prometteurs et excitants ces ­d­ernières années. En 2017, c’est ­l’Américaine SZA qui a fait tourner les têtes. Signe de sa valeur, son premier ­album, Ctrl, apparaît dans à peu près tout ce qui se fait de top 50 des albums de ­l’année. Le plus souvent, plus près du sommet que de la 50e position. Autre signe qui ne ment pas à propos de son potentiel, un certain Kendrick Lamar a prêté sa voix à sa chanson Doves in the Wind.

Camila Cabello

Photo AFP

Même si cette ancienne de la formation Fifth Harmony ne lance son premier album solo que le 12 janvier, elle a déjà annoncé ses couleurs au cours de l’année qui s’achève. Havana, le premier extrait de cet album intitulé simplement Camila­­­, s’est hissé en première position des palmarès dans plusieurs pays et a permis à la chanteuse américano-cubaine d’atteindre la deuxième position du prestigieux Hot 100 du Billboard.