Romancière fascinée par le thème des secrets de famille, Monica Sabolo raconte une histoire aussi puissante que poétique dans son nouveau roman, Summer. Que peut-il se cacher derrière la disparition d’une belle jeune fille de 19 ans ?

Cette histoire bouleversante se déroule en Suisse, au bord du lac Léman. Summer, une belle jeune fille née dans une famille bourgeoise, disparaît lors d’un pique-nique au bord du lac. Personne ne l’a jamais retrouvée. S’est-elle enfuie ? A-t-elle été kidnappée ? S’est-elle noyée dans le lac ?

Vingt-cinq ans plus tard, son frère Benjamin ne cesse de penser à sa sœur et ses amies, à cette jeunesse dorée qui ne semblait menacée de rien. À 38 ans, hanté par cette disparition, il entreprend une thérapie chez un psychanalyste. Summer surgit dans ses rêves, et révèle les secrets d’une famille figée dans les apparences.

Avec une plume magnifique et des élans de poésie évoquant souvent un monde aquatique, où l’on plonge et remonte à la surface pour prendre une bouffée d’air, Monica Sabolo dépeint le triste destin de Summer.

Monde aquatique

L’écrivaine, qui a la double nationalité suisse et française, a passé toute son enfance et son adolescence en Suisse. Elle raconte que ses livres sont tous construits autour d’un élément naturel et que Summer est inspiré du monde aquatique.

Pendant toute l’écriture, elle allait nager à la piscine tous les jours. « Quand j’habitais à Genève, au bord du lac Léman, j’ai même fait de la plongée dans le lac, alors qu’il fait très froid et qu’on ne voit pas grand-chose, révèle-t-elle en entrevue. J’en ai même fait au mois de février – j’étais très motivée ! J’avais écrit une scène de lac dans Crans-Montana et j’avais envie d’écrire une histoire autour d’un lac. »

Elle s’est aussi demandé comment une famille pouvait vivre avec une enfant disparue, jamais retrouvée, qui n’est ni vivante ni morte. « Dans Summer, on cherche la jeune fille... mais peut-être pas vraiment », fait-elle remarquer.

Plonger dans les émotions

Le secret de famille est un thème récurrent chez elle. « Le silence dans les familles, les choses qui ne sont pas dites et selon moi voyagent, grossissent et ne s’évaporent jamais, j’avais envie de parler de ça. Mais quand j’ai commencé le livre, je ne savais pas ce qu’il allait advenir de Summer. Moi-même, j’étais comme le frère : je ne savais pas ce qui s’était passé. Je savais ce que je voulais aborder, comme thème, mais je ne savais pas de quelle façon. »

Elle est allée très profondément dans les émotions. « J’avais l’impression d’être en plongée. Quand je sortais de la piscine pour me mettre dans l’écriture, j’avais le sentiment d’évoluer d’un monde liquide à un autre. Quelque chose de silencieux, un peu sombre. J’avais presque physiquement cette sensation de descente, d’aller chercher quelque chose tout en bas – quelque chose de brillant et de dangereux à la fois. »

Son écriture très poétique est le fruit d’un travail conscient sur la langue et la musicalité. Elle donne une dimension onirique à l’histoire. « Décrire les choses par la sensation, par l’organique, par presque le merveilleux, quelquefois, c’est quelque chose qui me plaît beaucoup. »

Benjamin est fascinant. « Ce personnage essaie de contrôler les pensées qui remontent en lui, malgré lui. Il essaie d’être celui qu’il croit qu’il doit être par rapport à sa famille qui attend autre chose de lui. Il vit dans un monde corseté de conventions et probablement qu’il a cette loyauté familiale qui l’empêche d’aller regarder certaines choses en face. Les rêves sont les animaux sauvages que l’on tient en laisse, le jour. La nuit, il ne peut plus les maîtriser. »

Monica Sabolo a aussi écrit Tout cela n’a rien à voir avec moi (Prix de Flore, 2013) et Crans-Montana (Grand prix de la SGDL, 2015).

Elle faisait partie des quatre finalistes du prix Goncourt des lycéens. « Pour moi c’était une émotion assez incroyable ! », dit-elle.