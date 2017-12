Message de Noël : Justin Trudeau vante la compassion et la générosité des Canadiens

OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau a vanté la compassion et la générosité des Canadiens lors de son message de Noël adressé dimanche.

Et il a invité ses concitoyens à poursuivre dans cette voie.

Joyeux Noël à tous les gens du Canada ! Hadrien, Ella-Grace, Xavier, Sophie et moi vous souhaitons à tous joie, santé, amour et paix à l’occasion de la période des fêtes. https://t.co/GyMYM8xR3f pic.twitter.com/X46rmXA163 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 24 décembre 2017

« Nous avons tous un rôle à jouer pour faire de notre monde un monde meilleur. Pendant la nouvelle année et pour les années à venir, engageons-nous à faire une différence. Que ce soit en donnant un coup de main à un voisin ou en faisant du bénévolat pour une cause qui nous tient à cœur, soyons généreux et incarnons ces valeurs qui nous unissent », a-t-il affirmé.

« Tendons également la main pour écouter les gens présents dans nos vies, qu’ils soient dans la maison d’à côté, de l’autre côté de la Chambre des communes ou bien autour de notre table », a-t-il ajouté.

Le premier ministre a également souligné la contribution des militaires, qui « font des sacrifices extraordinaires pour nous protéger ».