En voyant l’acharnement américain à faire obstacle au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale de l’ONU sur des propositions qui remettaient en question leur choix de déménager leur ambassade à Jérusalem, j’ai pensé à cette chanson d’Enrico Macias, Noël à Jérusalem. Ce Pied-noir juif chantait la paix entre toutes les confessions et consacrait Jérusalem comme la capitale de tous les croyants en un être suprême qu’on l’appelle Yahvé, Allah ou Dieu. Bien qu’agnostique, l’air de sa chanson apaisait le dépit et la rage que me suscitaient ces querelles diplomatiques.

L’impérialisme américain, comme celui des autres superpuissances, est la source de la plupart des maux de l’humanité. Celles-ci veulent étendre leur hégémonie, en menant une course effrénée à l’armement et en siphonnant les ressources des pays en voie de développement. Le litige séculaire autour de la Palestine et d’Israël est le reflet de ces oppositions entre superpuissances par nations intermédiaires qui pourrissent la vie partout dans le monde tout en nourrissant les bases du terrorisme. Mince consolation, le pays du président Trump a eu tout un camouflet de la part des instances onusiennes, alors que les américains se sont retrouvés seuls ou presque à soutenir l’indéfendable.

Le chantage du président Trump menaçant de couper les vivres à l’ONU et à ceux qui ne voteraient pas comme son ambassadrice était odieux, mais il reflète à merveille cette culture américaine qui veut à tout prix imposer ses volontés de dominant. J’ai eu l’occasion d’expérimenter cette médecine dans ma propre vie professionnelle comme représentant de la CSQ à l’Internationale de l’Éducation (IE). Les syndicats américains étant les principaux bailleurs de fonds, ils avaient l’oreille attentive de l’exécutif de l’IE qui s’empressait d’élaguer ou de repousser toutes propositions ou tous projets qui auraient eu l’air de déplaire au géant américain. Je me souviens d’une proposition de démocratisation des instances onusiennes que je soutenais au congrès de Porto Allegre et qui fut défaite après un troisième appel des voix par une mince marge après que l’exécutif y ait mis tout son poids. Pour un pays prétendument champion des droits de la personne, ils font bien peu de cas de la démocratie lorsque cela dérange leurs plans.

Toutefois, les dissensions mondiales n’altèreront pas notre réveillon de Noël qui constitue un moment privilégié de fête en famille et qui permet surtout de se rappeler que nous vivons dans un environnement plutôt paisible malgré les soucis du quotidien. Ce soir, je penserai à cette chance exceptionnelle que nous avons de vivre en paix dans nos chaumières et j’espèrerai qu’un jour il y aura un Noël en paix pour toute l’humanité, de Jérusalem à Kiev, en passant par Sanaa, Alep, Kinshasa et beaucoup d’autres villes qui souffrent des affres de la guerre.

Joyeux Noël, bonne année 2018 et la dignité pour tous dans un Québec qui a les moyens de la procurer à tous ses citoyens.