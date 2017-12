Animateur, chroniqueur, éditorialiste de sport et romancier, Christian Tétreault présente le deuxième volume d’une collection de chroniques consacrées au sport, Histoires de sport 2. Réunissant ses textes, mais aussi ceux d’intellectuels, d’humoristes, d’artistes, de journalistes et d’athlètes, le livre parle d’amour, de haine, de vie, de rêves, d’espoirs. Même de drames et de folie furieuse.

Christian Tétreault est fou de sport. Pour lui, voir patiner Connor McDavid, c’est de l’art. Le lancer de Craig Maddux, c’est de la beauté. La perfection s’incarne dans le coup de pied de Lionel Messi ou l’élan de golf de Fred Couples. Et un spectacle, c’est voir Éric Guay dévaler un sommet des Alpes.

« Le sport pour moi, en partant, c’est héréditaire, dit-il d’entrée de jeu, en entrevue. Des deux côtés, c’était des sportifs, sauf du côté de ma grand-mère maternelle, où c’était des musiciens. Mais les musiciens et les sportifs mènent le même genre de vie aujourd’hui : ils remplissent des stades et se font aduler ! La seule différence, c’est que le musicien – à moins que ce soit un jazzman – sait exactement ce qui va se passer alors que le joueur de baseball ou de hockey n’a aucune idée de ce qui va se passer. »

Téléréalité

À son avis, la téléréalité a toujours existé : c’est le sport ! « Il y en a qui vont être perçus comme des bums, tu ne connais pas le résultat, il y en a qui vont se faire éliminer. Quand tu t’installes devant ta télé ou dans un stade, tu ne sais pas ce qui va se passer : tout se déroule en direct. Il n’y a pas de scénario. »

Il aime le sport depuis toujours. « Je l’ai aimé longtemps comme pratiquant... maintenant je l’aime comme partisan, comme amateur, comme un grand amant du geste sportif. Que ce soit quelqu’un qui frappe une balle, compte un but ou fait une feinte... le geste sportif est pour moi d’une grande beauté. J’aurais aimé être aussi bon qu’eux ! Chaque fois qu’ils sont vraiment bons, ils n’ont pas l’air de forcer. Ça a l’air tellement facile... »

Il aime aussi beaucoup les personnages qui entourent le sport. « C’est tellement plein de personnages bizarres, de bums, d’intellectuels, de paresseux, de profiteurs, de travaillants... L’éventail de personnages qu’il y a dans le monde du sport est incroyable. »

10 millions d’histoires

Il apprécie les vieux sages qui ont commencé à jouer à 19 ans et qui, à 80 ans, sont encore coachs dans les ligues majeures. Et qui ont 10 millions d’histoires à raconter. « Il y a des gens d’une intelligence incroyable et des imbéciles finis, des philosophes, des religieux. C’est un univers effervescent – et qui l’a toujours été – à cause de ce qui se passe sur les différents terrains de jeu. On est chanceux, ceux qui aiment le sport, parce que l’univers est là ! »

Il ne fait plus beaucoup de sport, mais aime écrire sur le sujet, en composant des petites histoires. « Des fois, je prends une grande histoire... et je la divise. Comme dans Histoires de sport 2, où je raconte à ma façon l’histoire des Canadiens de Montréal, du début à la fin. Je raconte aussi les Jeux olympiques d’hiver, à ma façon. »

Il a aussi demandé la collaboration de plusieurs de ses amis. « Sur la vingtaine de personnes que j’ai approchées, je pense qu’il n’y a que deux chroniqueurs sportifs. » Parmi les collaborateurs, il y a Réal Béland, Jean-François Provençal, Enrico Ciccone et René Brisebois, le fils de Rocky Brisebois... « Il y a plein de surprises ! »

Christian Tétreault est animateur, chroniqueur et éditorialiste de sport.

Il est aussi concepteur etrédacteur pour la télévision.

Il a écrit 13 livres en moins de 20 ans, dont les best-sellers Je m’appelle Marie et Trois fils et un ange.

Photo courtoisie Éditions de l'Homme

EXTRAIT

« En matière de sport, rien n’est moins sûr que l’hérédité.

À l’époque où les bâtons de hockey étaient en bois, tous les étés, j’en usais une bonne douzaine. Les palettes finissaient par disparaître, avalées, avec le temps, par l’asphalte ou le ciment, à force d’y jouer 16 heures par jour, à force de shooter tout ce qui se shoote : balles, rondelles, roches, cocottes de sapin, même un occasionnel crapaud. N’importe quoi.

Je passais l’année avec un bâton de hockey dans les mains.

Si ce n’était pas un bâton de hockey, c’était un gant de baseball.

Mes descendants directs, communément appelés mes fils, n’ont pas joué vingt minutes au hockey dans leurs trois vies réunies. À part mes deux plus jeunes qui ont quand même joué à la balle, l’hérédité a frappé pour .065. »

— Christian Tétreault, Histoires de sport 2