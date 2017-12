Sans nouvelles depuis 3 mois

Une Montréalaise remue ciel et terre afin de retrouver son fils disparu au Pérou depuis trois mois allant jusqu’à se rendre en Israël pour engager une firme composée d’ex-membres des services secrets.

« Pour les enquêteurs, il n’y a qu’une seule évidence. Il y a quelqu’un qui ne veut pas qu’on retrouve mon garçon », laisse tomber la mère de Jesse Galganov en refoulant ses larmes.

De retour à Montréal depuis la fin novembre, Alisa Clamen souffre dans l’attente de retrouver son fils de 22 ans. Mais elle refuse d’abandonner.

« J’avais dit que je ne reviendrais pas sans l’avoir trouvé. Ce n’est pas le cas. C’est une vie horrible, que d’attendre. Il n’y a pas un jour qui passe sans que je veuille sauter dans un avion », soutient-elle.

Photo courtoisie

Le 17 octobre, Mme Clamen s’était envolée vers le Pérou pour y coordonner les recherches en vue de retrouver son garçon, dont elle était sans nouvelles depuis trois semaines. Il lui avait dit qu’il s’apprêtait à partir en randonnée.

En Israël

Après des semaines d’enquête intensive, du temps perdu en raison d’informations contradictoires et des difficultés avec les compagnies américaines Apple et Amazon, Alisa Clamen dit avoir réquisitionné les services de Magnus International, une entreprise fondée par un ancien agent du Mossad et spécialisée en recherche.

« Je suis allée deux semaines à leur quartier général, à Tel-Aviv, afin de leur fournir le maximum d’informations pour les aider dans leurs recherches. Rapidement, ils ont déployé des secouristes d’élite sur le terrain », explique Mme Clamen.

Les experts israéliens auraient notamment utilisé des drones et des images satellites pour recueillir le plus d’informations possible.

Leurs efforts auraient permis de retrouver deux Français qui auraient confirmé avoir campé avec Jesse Galganov le 30 septembre. Ce seraient les dernières personnes connues à l’avoir vu.

Implication

Alisa Clamen est revenue à Montréal pour prendre soin de sa fille de 21 ans, qui était seule depuis plusieurs semaines.

« Il fallait aussi que je sois présente pour ma fille. Elle aussi a besoin de moi. Mais je ne laisse pas tomber Jesse, jamais je ne vais le faire. Ils vont le retrouver, j’en suis convaincue », dit-elle en se forçant à esquisser un sourire.

Pour se sentir utile, elle a demandé qu’on lui envoie les photos prises par les drones.

« Peut-être que ce seront mes yeux qui permettront de trouver un détail, quelque chose, pour qu’on puisse savoir ce qui est arrivé », espère la mère de famille.

Les recherches effectuées par Magnus International seraient très onéreuses et dépasseraient le million de dollars. Mme Clamen remercie tous les gens qui ont participé aux campagnes de financement en ligne, lesquelles ont permis de récolter des centaines de milliers de dollars.

Reprise des recherches

« Les communautés juive et montréalaise, ici, ont été incroyables. Même des étrangers ont voulu aider. Ça m’a aidée à continuer ! » s’exclame Alisa Clamen, reconnaissante.

Le périple de Jesse Galganov devait durer huit mois. Le 25 décembre aurait marqué la fin de son passage en Amérique du Sud.

« Normalement, il serait en route vers l’Asie du Sud-Est. C’est fou, tout ce qui a changé depuis », souffle Mme Clamen.

Les recherches sur le terrain devraient reprendre après le Nouvel An. La mère de Jesse n’écarte pas la possibilité de retourner au Pérou pour aider les équipes israéliennes.

« En 25 ans d’expérience, ils m’ont dit qu’ils ont seulement un cas qui n’a pas été résolu. Mon fils ne sera pas le deuxième », soutient Mme Clamen.

►Il est possible de contribuer en visitant le site www.canadahelps.org/en/charities/missing-childrens-network-canada/JesseGalganovFund/ ou par GoFundMe à gofundme.com/helpfindjesse.

Colère contre Facebook

Il y a quelques jours, Facebook a décidé de modifier le profil de Jesse Galganov, comme s’il était mort, sans avoir obtenu l’autorisation de sa famille. « Je pensais que plus rien ne pouvait me faire mal depuis qu’il était disparu. C’est faux. De voir “En mémoire de Jesse Galganov” m’a fait ressentir la plus grande des peines », dénonce Alisa Clamen.

Selon elle, l’entreprise a fait ce changement après qu’une fausse nouvelle eut circulé, selon laquelle la dépouille de son fils aurait été retrouvée.

« Ils ne m’ont même pas consultée ou demandé de confirmer le changement. Après 36 heures, ils ont remis la page comme avant, sans s’expliquer, sans s’excuser », s’insurge la mère de famille.

Problèmes avec T-Mobile, Amazon et Apple

Durant les recherches pour retrouver son fils, les compagnies internet et de téléphonie Apple, Amazon et T-Mobile ont mis beaucoup de temps à fournir des données sécurisées contenues dans les appareils électroniques de Jesse. Elles ont fini par obtempérer, après que des pétitions en ligne eurent commencé à circuler.

« S’ils avaient agi plus rapidement, peut-être qu’on n’en serait pas là. On ne le saura sûrement jamais », déplore Mme Clamen.