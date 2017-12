«Un bonbon dans une carrière»– Geneviève

L’une des chorégraphes les plus en vue au Québec, Geneviève Dorion-Coupal, a travaillé sur plusieurs productions d’envergure au fil des années (Céline Dion, Véronic DiCaire, Star Académie, La Voix). Avec Crystal, du Cirque du Soleil, c’est la première fois que la chorégraphe d’expérience travaille sur un spectacle de glace de haut niveau.

Crystal mêlant à la fois le patinage et les acrobaties, les risques de blessures sont nombreux. Mais selon la chorégraphe, il y a des shows bien plus dangereux pour les artistes. « Le numéro de patin extrême est difficile pour eux, mais ce sont des patineurs expérimentés. »

« Avec ce spectacle, l’intention était de varier le langage chorégraphique, dit-elle. C’est pour ça qu’ils sont venus me chercher. C’était vraiment un cadeau, un bonbon dans une carrière. »

« Comme ce n’est pas mon langage habituel, il y avait vraiment de grosses différences, poursuit-elle. À la minute où l’on met un pied sur la glace, les ­mouvements et déplacements se font à une vitesse fulgurante. Ç’a été une super aventure. »

Pour la création des tableaux, la chorégraphe a travaillé de pair avec Marilyn Langlois (conceptrice de patinage synchronisé) et Benjamin Agosto (concepteur de performances de patinage). « Ç’a été un travail très conjoint, dit-elle. Il y a des tableaux où j’ai travaillé davantage et d’autres moins. C’était un beau défi, car j’ai très peu de vocabulaire en patin. C’était intrigant, un peu comme si on ouvre une autre boîte de Cracker Jack. »