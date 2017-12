Un lieu consacré aux enfants menacé de fermer ses portes

Le seul organisme de la province qui vient en aide aux enfants de parents en détresse pourrait devoir fermer ses portes, après six ans, par manque d’argent.

« Actuellement, on refuse des familles. Il faudrait embaucher du monde, les bénévoles ne suffisent plus [...] Mais je me suis endettée jusqu’au cou pour cette ressource-là », lance la fondatrice de la Maison Kangourou, Josée Fortin.