Un retour sur disque en 2018

Quatre ans ont passé depuis la parution du dernier album de Wilfred LeBouthillier. Il a coulé bien de l’eau sous les ponts depuis : il s’est séparé de sa maison de disques, Productions J, puis il a ouvert un studio chez lui et fondé sa propre boîte, 2W Disque. « Je pense vraiment que l’avenir des artistes passe par l’autoproduction », confie-t-il.

Wilfred LeBouthillier a vendu 200 000 exemplaires de son premier album, paru à la suite de sa victoire à Star Académie, il y a 15 ans. Avec les façons de consommer la musique qui ont complètement changé, maintenir ce chiffre relève aujourd’hui de l’exploit, et l’Acadien en est pleinement conscient.

« J’ai eu la chance de travailler sur le CA de l’Union des artistes pendant deux ans. J’ai pris conscience que beaucoup, beaucoup d’artistes sont des autoproducteurs. Avec les difficultés des maisons de disque, je pense que le futur est dans l’autoproduction », croit-il.

La chanteuse Andréanne A. Malette est aussi un bel exemple de ces artistes/entrepreneurs qui prennent les rênes de leur carrière.

Après avoir rompu les liens avec Productions J, Wilfred LeBouthillier affirme avoir eu plusieurs propositions de gérants ou de labels.

«Je me suis dit non, ça fait quinze ans que je fais ça et je commence à avoir l’expérience. J’ai ouvert ma maison de disques, ma maison d’édition, ma compagnie de production. Et j’aimerais vraiment ça produire d’autres artistes, faire découvrir de nouveaux talents. Des fois, je rentre dans une place, j’entends quelqu’un chanter et je trouve ça dommage que personne ne le prenne en main. Ça me stimule.»

Un album de Noël

Wilfred LeBouthillier fait partie du collectif acadien Les gars du Nord (Jean-Marc Couture, Maxime McGraw et Danny Boudreau) depuis plusieurs années, avec qui il part sur la route durant le temps des Fêtes.

Le premier projet de sa nouvelle maison de disque a été d’enregistrer et de produire leur premier album de Noël. Résolument folk et dépouillé d’artifices, axé sur les traditions et valeurs familiales, l’album éponyme a été enregistré cet été.

Le second projet de la nouvelle maison de disques sera un album original de Wilfred Lebouthillier, son quatrième depuis l’aventure Star Académie. Un album dont il chapeaute toutes les facettes.

Il affirme que le travail est très avancé. « Ça devait sortir cet automne, mais les autres projets m’ont pris trop de temps. Là, je passe tous mes temps libres dans mon studio. L’album devrait sortir cet hiver, du moins d’ici le mois d’avril. »