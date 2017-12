L’Armée du Salut cambriolée à la veille de Noël

L’Armée du Salut s’est fait dérober «plusieurs milliers de dollars» dans la nuit de samedi à dimanche, à la veille de Noël, dans son local de Québec. Un geste qui «manque de classe» et qui survient au pire moment, dénonce l’organisme.

Ce sont des employés du local situé au 815, boulevard Wilfrid-Hamel, qui ont fait la découverte.

«On était en pleine campagne des marmites dans les commerces, puis on est venu hier (dimanche) et on a réalisé que la porte avait été fracassée et que le coffre fort manquait», explique le Directeur régional des relations publiques et du développement, division de Québec, René Frigon.

Selon lui, la somme dérobée est «aux alentours de 5000$». Le coffre contenait toutes les recettes du magasin d’occasion pour les trois dernières journées. Heureusement, les récoltes de la campagne des marmites, qui se déroule en novembre et qui prenait fin samedi soir, ne s’y trouvaient pas et demeurent intactes.

Photo Dominique Lelièvre

Quelque 500 paniers de Noël ont été remis dans les derniers jours à autant de familles dans la région de Québec grâce à cette campagne. «C’est le temps de Noël, on travaille comme des malades, pratiquement, pour venir en aide à la population (...) et tout à coup, on se rend compte que quelqu’un est arrivé et est parti avec le coffre fort. (...) Ça n’a pas d’allure, ça manque de classe, carrément», s’indigne René Frigon, qui craint que cela ne démotive ses troupes.

Au pire moment

Ces pertes monétaires auront un impact direct sur les activités courantes de l’Armée du Salut, qui sont normalement comblées par le magasin d’occasion. Or, l’organisme ne dispose pas d’assurances pour couvrir ce genre de pertes.

«Les commerçants disent que décembre, c’est deux mois en un. On n’est pas différent d’eux autres. Notre magasin roule beaucoup plus en décembre», observe M. Frigon.

«Je ne sais pas où on va prendre l’argent pour payer le loyer en janvier, en février, parce que c’est avec le roulement du magasin qu’on peut payer ces affaires-là. (...) Ça nous met dans le pétrin», se désole le directeur, qui souligne que l’organisme vient en aide à une large clientèle, dans tous les quartiers de la Ville, et ce à longueur d’année.

Des caméras de surveillance ont capté le geste de l’individu, dont le visage était masqué par une cagoule, indique M. Frigon. «Il fracasse la porte et il s’en va directement au coffre-fort, il le prend et il le sort. Il fait ça très rapidement, donc c’est quelqu’un qui connaissait les lieux», croit-il.

L’organisme a averti la police de Québec, qui a assuré sa collaboration dans ce dossier.

L’Armée du Salut, division de Québec, compte maintenant sur l’aide de la population pour compenser les pertes monétaires subies.

Il s’agit du deuxième organisme de charité à être victime d’un vol. Dans la nuit du 21 novembre dernier, la Conférence Saint-Sacrement, point de service de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ), s’était aussi fait dérober le contenu de son coffre-fort, soit environ 600 $, ainsi que des vêtements, de la nourriture et divers objets.