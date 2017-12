10 athlètes masculins ayant marqué 2017

Ils ont alimenté les discussions chez les amateurs. Ils se sont démarqués dans les disciplines qui les ont rendus célèbres. Voici 10 athlètes qui ont marqué le sport en 2017.

Tom Brady

Dans la NFL, Tom Brady est-il le plus grand quart-arrière de tous les temps? Chose certaine, il est sans contredit l’un des meilleurs de l’ère moderne.

Le pivot étoile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a guidé les siens vers une spectaculaire remontée au deuxième quart du Super Bowl LI. Après un retard de 28-3, Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre l’ont emporté 34-28 contre les Falcons d’Atlanta.

Le célèbre numéro 12 a remporté son cinquième Super Bowl, un sommet dans la NFL (ex aequo avec Charles Haley).

Cette saison, le quart de 40 ans trône au classement des passeurs avec 4387 verges de gains. En date de lundi, sa moyenne de 292,5 verges par match lui valait également le premier rang.

Roger Federer

Le Suisse a-t-il les mêmes caractéristiques d’un bon vin? À 36 ans, il a effectué un retour en force en 2017. Statistiquement parlant, il a complété sa meilleure saison en 10 ans.

Federer a empoché deux tournois du Grand Chelem aux Internationaux d’Australie et à Wimbledon.

Cependant, des maux de dos l’ont freiné en finale de la Coupe Rogers contre Alexander Zverev, à Montréal, et il a dû renoncer au tournoi de Cincinnati, ce qui lui a possiblement coûté le premier rang mondial (actuellement détenu par son rival Rafael Nadal).

Federer a conclu la saison de l’ATP en grand en triomphant à la Coupe Laver avec l’équipe d’Europe, en République tchèque, puis il a empoché son troisième Masters de la saison à Shanghai, en Chine.

En battant Juan Martin Del Potro au tournoi de Bâle, il a remporté ce tournoi pour une huitième fois - un record - en plus d'obtenir son 95e titre, lui permettant de dépasser la marque d'Ivan Lendl.

Georges St-Pierre

«GSP» a créé une onde de choc dans le milieu des combats d’arts martiaux mixtes lorsqu’il a annoncé qu’il s’accordait une pause, en 2013, après sa victoire contre Johny Hendricks par décision partagée.

Quatre ans plus tard, en novembre dernier, le combattant québécois est remonté dans l’octogone pour affronter l’Anglais Michael Bisping, le champion des poids moyens. Il n’a pas déçu.

St-Pierre l’a emporté par soumission technique au troisième round pour devenir le quatrième pugiliste de l’UFC à devenir champion dans plusieurs catégories. Il a renoncé à sa ceinture près d’un mois plus tard en raison d’une colite.

Tiger Woods

Tant sur les verts qu’à l’extérieur, le bon Eldrick Tont «Tiger» Woods ne laisse personne indifférent.

Le deuxième meilleur joueur de tous les temps de la PGA a été arrêté en Floride, en mai dernier, après s’être endormi au volant de son véhicule dans une voie de circulation. Il était déboussolé et sous l’influence de médicaments qu’il prenait pour apaiser des douleurs au dos à la suite d’une chirurgie.

En novembre, il a surpris le monde du golf en participant au Hero World Challenge, aux Bahamas. Il a complété son premier tournoi en 12 mois au neuvième rang avec un cumulatif de 280 (-8).

Le joueur de 41 ans a mentionné dernièrement qu’il espérait évoluer à temps plein au sein de la PGA en 2018.

Carey Price

Après une élimination décevante face aux Rangers de New York, le printemps dernier, Carey Price devait être le doyen qui permettrait au Canadien de Montréal d’être parmi les meilleures équipes du circuit cette saison.

Certes, ce n’est pas comment la saison a commencé.

Avant de subir une blessure au Minnesota, le 2 novembre, Price avait maintenu un dossier de 3-7-1, une moyenne de buts alloués de 3,77 et un taux d’efficacité de ,877. Des statistiques se trouvant à des années-lumière des performances des dernières saisons.

De plus, son absence a laissé sa place d’innombrables rumeurs sur sa vie privée.

Depuis son retour au jeu l’homme masqué du Bleu-Blanc-Rouge a maintenant un rendement de 11-10-2 avec un taux de ,904, mais il semble être en froid avec les médias montréalais. Ses commentaires après la Classique 100 LNH, entre autres, ont fait jaser.

Colin Kaepernick

Kaepernick a la distinction de faire partie de ce groupe sans avoir disputé un seul match depuis le début de la saison.

L’ancien quart des 49ers de San Francisco a initié un mouvement de protestation des joueurs durant l’hymne national avant les rencontres.

Décriée par de nombreux propriétaires et partisans qui y voient une insulte aux forces armées et au drapeau du pays, cette forme de manifestation visant à dénoncer les injustices et la violence policière contre les Noirs avait commencé l’an dernier lorsque Kaepernick avait posé un geste au sol avant une rencontre.

Le 29 novembre dernier, la NFL a proposé un partenariat avec ses joueurs afin de créer un fonds de près de 89 millions $ pour promouvoir la justice sociale, un geste sans précédent pour une ligue sportive professionnelle d’Amérique du Nord. La ligue espère qu’une telle initiative mettra fin à la vague de protestations initiée par le pivot, qui n’a pas signé de contrat cette saison.

Tim Raines

Une fois par année, le Temple de la renommée accueille d'anciennes vedettes dans ses murs et en 2017, ce fut au tour de Tim Raines de se joindre aux immortels en compagnie de Jeff Bagwell, d’Ivan «Pudge» Rodriguez, de John Schuerholz et de Bud Selig.

En parallèle, il a livré un témoignage poignant au Journal de Montréal sur l’enfer de la drogue, dans lequel il a été pris au début des années 1980 :

«Les effets de la cocaïne s’étaient emparés de mon corps et de mon esprit. [...] Mes efforts confirmaient que j’avais réellement besoin d’aide, car la plupart des toxicomanes seraient restés sur place», a-t-il raconté.

Les partisans des Expos ont crié victoire pour «The Rock» : il a dû attendre à sa 10e et dernière année d’admissibilité avant d’être élu au Temple.

Kevin Durant

Les Warriors de Golden State ont été tout simplement dominants en séries éliminatoires de 2017, subissant un seul revers.

À sa première année avec la formation californienne, Kevin Durant a livré la marchandise, remportant notamment le trophée du joueur par excellence de la finale.

La troupe de l’entraîneur-chef Steve Kerr a eu besoin de seulement cinq matchs pour éliminer les puissants Cavaliers de Cleveland.

Durant avait participé à la finale en 2012 avec le Thunder, mais un certain LeBron James, à l’époque avec le Heat du Miami, l’avait privé de son premier championnat.

Durant a paraphé l’été dernier une entente de deux ans et de 53 millions $.

Brian Boyle

Brian Boyle a reçu un diagnostic de leucémie chronique de la thyroïde avant le début de la saison, mais l’attaquant des Devils du New Jersey est une source d’inspiration pour ses coéquipiers.

L’attaquant de 33 ans a par ailleurs vécu une autre situation difficile dans sa vie personnelle quand une excroissance a été découverte à la mâchoire de son fils Declan, âgé de 2 ans. Un problème à un vaisseau sanguin a d’ailleurs forcé plusieurs interventions sous anesthésie pour le bambin.

Depuis son retour au jeu, il ne cesse d’impressionner. Le patineur de 6 pi et 6 po vient d’inscrire quatre filets et huit points en quatre matchs, ce que peu de gens pouvaient prévoir.

Floyd Mayweather

Le boxeur américain Floyd Mayweather est sorti de la retraite pour affronter le champion des poids légers de l’UFC, Conor McGregor, un des événements les plus vus de l’histoire des combats.

«Money» a achevé son adversaire par K.-O. au 10e round pour ainsi atteindre le plateau des 50 victoires sans avoir subi de défaite.

Le combat aurait généré un intérêt record de 6,5 millions d’achats sur la télévision à la carte. Ce chiffre, bien que non officiel, fracasserait le précédent record établi lors du combat entre Mayweather et Manny Pacquiao en 2015.