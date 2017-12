6 looks de star pour le réveillon

La veille du jour de l’An, c’est LA soirée pour afficher son style. Le glamour est en vogue et ce sera vous la star du réveillon cette année.

Le dernier d’une série de partys, mais non le moindre, le réveillon du jour de l’An demande un second souffle dans la course des Fêtes. Pour ce party, souvent célébré entre amis, on met le paquet côté style. On laisse de côté les habits traditionnels, puisque pour cette soirée unique, tout est permis. On mise sur des tenues festives et surtout chics. Inspirez-vous des stars de cinéma et de musique qui défilent sur les tapis rouges pour créer votre propre look, rien de moins.

Et que ça brille !

Ça brille de la tête aux pieds cette année. C’est le temps de sortir la paillette et tous les tissus qui scintillent : satin, soie, velours, lamés et métalliques sont à l’honneur. Les manteaux de fausses fourrures habillent les camisoles et robes bustier juste assez pour vous garder au chaud en plus de vous donner une allure glamour. On complète avec des accessoires métalliques pour un total look qui fera tourner les têtes. Pour en mettre plein la vue, osez un maquillage de soirée en mettant le regard en valeur avec des teintes nacrées et même pailletées. Si vous aimez les faux cils, c’est le moment, mais pas trop longs SVP.

Bonne année, santé et amour !

Les prix ont été arrondis.

Merci à l’Auberge Saint-Gabriel dans le Vieux-Montréal qui a rendu possible cette session de photos.

2 Filles en OR

Photo Ben Pelosse

Qui a dit que chic ne rimait pas avec confort ?

Manon à gauche : chemisier soyeux 37 $, pantalon de brocart or et noir 50 $, bracelets 17 $ chacun, collier 23 $ chez Reitmans.

Karine à droite : robe-chandail scintillante dorée 90 $, bottillons à talons or 110 $, boucles d’oreilles 18 $, collier 18 $ chez Le Château.

Chics en version mini

Photo Ben Pelosse

À gauche Maverick – chic complet bourgogne : veston 98 $, veste 58 $, pantalon 64 $ sur chemise bleu pâle 58 $ et nœud papillon 18 $ de la compagnie québécoise DEUX par DEUX. À droite Océane : superbe robe de tulle et de dentelle de la collection pour adolescentes 37 $, chaussures 17 $ dans les magasins Aubainerie.

Inspiration Star britannique

Photo Ben Pelosse

Une tenue de rock star parfaite pour veiller tard.

Camisole soyeuse 35 $, manteau simili fourrure 50 $, pantalon argent 40 $ et sandales métalliques 40 $, boucles d’oreilles 10 $ et assortiment de bagues 15 $ chez H & M.

Sortie Glamour

Photo Ben Pelosse

Un look de tapis rouge dont vous serez la vedette. Magnifique robe bustier de brocart 35 $ sous un manteau de peluche rasée 80 $, pochette 30 $, bottillons de suède 130 $ chez Marshalls.