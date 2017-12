Avertissement de froid glacial au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans les Hautes-Laurentides

L’avertissement de froid extrême émis par Environnement Canada a été étendu mardi matin aux régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et des Hautes-Laurentides.

Des avis semblables avaient été lancés lundi concernant l’Abitibi-Témiscamingue et Chibougamau.

«De l'air arctique a fait son entrée sur les régions de la baie James la nuit dernière et descendra vers le sud aujourd'hui et mercredi, a écrit Environnement Canada, mardi matin. Avec les vents vifs, le facteur éolien atteindra de moins 38 à moins 42 sur les régions de Waskaganish et Matagami à partir de ce matin [mardi]. Ces conditions envahiront les autres régions la nuit suivante.»

Le mercure descendra mercredi dans le sud de la province. Le maximum prévu à Montréal pour cette journée ensoleillée est de seulement –19 degrés selon Environnement Canada.

L’organisme fédéral avait publié une alerte de froid extrême pour l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et le nord l’Ontario, lundi. Le mercure n’a pas grimpé plus haut que moins 20 degrés à Winnipeg avec des températures minimales allant jusqu’à moins 39 degrés. Avec le facteur éolien, le froid ressenti avoisinait moins 45 degrés.