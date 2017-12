Deux frères unis malgré la distance

Loin de leur famille pour la première fois de leur carrière, Mathieu et Raphaël s’épaulent à travers leur quête vers le hockey universitaire américain dans la British Columbia Hockey League (BCHL), et ce, même s’ils se retrouvent dans deux villes différentes.

« Dès ma première fin de semaine, j’ai joué contre lui, c’était assez spécial. On s’appelle quelques fois par semaine pour prendre des nouvelles et on parle à nos parents tous les jours. On est loin de notre famille et de nos amis, mais on a l’un et l’autre, et on comprend comment ça se passe pour chacun. Je dois jouer mon rôle de grand frère et être là pour le supporter », raconte l’aîné.

« L’an passé, c’était la première fois que je jouais avec, et là, c’est la première fois que je joue contre. C’est encore plus spécial. Nous sommes dans deux réalités différentes. On compare ce qui se passe dans nos deux équipes », renchérit le jeune frérot.

Il achète la place de son fils

Depuis son arrivée à Duncan, Raphaël Gosselin vit une situation inusitée au sein des Capitals de Cowichan Valley. C’est que le propriétaire de l’équipe, un riche homme d’affaires chinois, force carrément l’entraîneur à utiliser son fils sur la glace, au détriment d’autres joueurs, selon Gosselin.

« C’est la première fois que je vis ça. L’entraîneur est parti l’an passé et le nouvel entraîneur a le couteau à la gorge. Un des recruteurs m’a tout expliqué. L’ambiance est bonne, mais par rapport à lui [au fils/joueur], c’est un peu bizarre. Il a été nommé assistant-capitaine, mais le coach nous a rencontrés sans lui et il nous a dit d’ignorer la décision et de faire comme si de rien n’était », a révélé le patineur de Québec.

Ray Zheng a acheté la concession pour environ un million de dollars, l’an passé, alors qu’il n’avait jamais mis les pieds en Colombie-Britannique.

Son fils, Simon Chen, un défenseur de 20 ans, n’a inscrit qu’un but et sept points en 32 matchs, après avoir amassé trois maigres points en 52 sorties à ses débuts en BCHL. Comme quoi l’argent n’achète pas tout !

L’ancien défenseur des Remparts, Alexandre Drapeau, a aussi joué à Cowichan Valley en début de campagne avant de rentrer au Québec.