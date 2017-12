Encore un brin de suspense dans la NFL

Place à la 17e semaine d’activités dans la NFL ! Une dernière semaine qui promet quelques intrigues, mais qui s’est déjà avérée beaucoup plus captivante les années passées.

Déjà, sept des huit champions de divisions à travers le circuit sont connus. Dans la conférence américaine, les Patriots (Est), Steelers (Nord), Jaguars (Sud) et Chiefs (Ouest) sont couronnés. Dans la conférence nationale, les Eagles (Est), Vikings (Nord) et Rams (Ouest) peuvent en dire autant. Ne reste plus que la division Sud, où le suspense perdure.

Très relevée, cette section oppose trois clubs encore au cœur de la course aux séries. Le titre reviendra aux Saints ou aux Panthers et les Saints sont nettement avantagés avec un duel face aux pauvres Buccaneers, tandis que les Panthers en auront plein les bottes face aux Falcons qui se battront pour leur survie.

Avec une défensive grandement améliorée, un tandem de porteurs redoutables et l’infatigable Drew Brees, les Saints ont été plus constants que les intrigants Panthers cette saison.

Quant aux Falcons, il leur faut passer au travers des Panthers parce que les Seahawks sont encore en vie et disposent d’un avantage avec un match plus qu’accessible face aux Cardinals.

Dans la Nationale, c’est à peu près l’étendue de l’intrigue. Reste aussi à savoir si les Vikings décrocheront un précieux congé en première ronde. Une victoire face aux Bears et c’est fait. Les Panthers peuvent encore leur ravir ce congé s’ils battent les Falcons et que les Vikings, Saints et Rams perdent aussi. Peu probable !

DES ENJEUX DANS L’AMÉRICAINE

C’est dans la conférence américaine que les enjeux sont plus grands. Les Ravens, Titans, Bills et Chargers sont toujours en lice pour une place en séries.

Des quatre clubs, les Ravens et Titans ont la voie la plus simple : une victoire et ils poursuivent leur saison. Logiquement, les Ravens devraient y arriver face aux Bengals, mais n’oublions pas que ces derniers viennent de casser la fête des Lions en les éliminant dans un contexte semblable.

Pour ce qui est du duel entre Titans et Jaguars, le facteur imprévisible réside dans le fait que les Jags décideront peut-être de laisser quelques partants se reposer, eux qui n’ont plus rien à gagner. Par contre, ils se remettent d’une gênante défaite face aux 49ers et ils opteront probablement pour remettre le train sur les rails du succès.

Le positionnement final dans la conférence demeure aussi à confirmer. Les Patriots doivent l’emporter face aux Jets pour décrocher le premier rang dans l’Américaine et l’avantage du terrain. Un faux-pas et les Steelers (face aux Browns) le leur feraient regretter. Même les gros canons ont donc encore une bonne raison de garder le pied enfoncé dans le tapis.