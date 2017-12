«Enfants disparus»: quand il manque quelqu’un autour de la table à Noël

Alors que le temps des fêtes est synonyme de réjouissance pour la plupart des gens, il s’agit toutefois de moments difficiles pour les familles d’enfants disparus.

Pour eux, le plus beau cadeau serait de retrouver cette personne si chère à leurs yeux ou à tout le moins, de savoir ce qui leur est arrivé. Dans le cadre de l’émission «Enfants disparus», diffusée mardi sur les ondes de LCN, Jean-François Guérin a reçu les proches de trois personnes qui manquent à l’appel depuis de nombreuses années.

Isabelle Bourgeot, disparue le 6 novembre 1985

À 96 ans, René Bourgeot veut retrouver son enfant avant de mourir. Sa fille Isabelle, qui avait 32 ans, est disparue dans le quartier Limoilou, à Québec, le 6 novembre 1985. Elle était dépressive après avoir été victime d'un accident d'auto dans lequel deux de ses amis ont perdu la vie.

«Alors évidemment, on a consulté des docteurs, d'une part, et puis des policiers, raconte M. Bourgeot. La police locale, provinciale, la police fédérale aussi. La police française, en France et Interpol également. Et on a fait faire des recherches par deux détectives privés.»

Isabelle Bourgeot a des traits distinctifs qui permettraient aux gens de l’identifier facilement.

«Elle a cinq petits grains de beauté sur une joue, les cheveux frisés aussi, décrit Pina Arcamone, directrice générale d’Enfants-Retour Québec. Alors, on invite vraiment le public à regarder la photo d'Isabelle, qui aurait 64 ans aujourd'hui. Donc, les petits grains de beauté ne s'effacent pas avec le temps. Donc, si quelqu'un pense l'avoir vue, s'il vous plaît, communiquez avec nous. Comme monsieur Bourgeot nous a dit, il a 96 ans, il aimerait bien savoir où se trouve Isabelle aujourd'hui.»

Mme Arcamone croit qu’elle pourrait toujours être en vie aujourd’hui.

«On a reçu un signalement il y a quelques années d'une personne qui pensait avoir vu Isabelle, indique-t-elle. Elle l'aurait identifiée par ses grains de beauté. Isabelle aurait été vue au centre-ville de Montréal, près de la compagnie Hudson's Bay, du magasin La Baie, mais malheureusement, on n'a pas pu retracer cette personne en question, donc encore une fois, si vous pensez l'avoir vue, s'il vous plaît, contactez nos bureaux.»

Courtoisie

Mélina Martin, disparue depuis le 23 janvier 2005

Douze ans après la disparition de la jeune Mélina Martin, à Farnham, ses proches gardent toujours espoir de recevoir, un jour, de bonnes nouvelles de celle qui aurait aujourd’hui 25 ans.

Mélina Martin est disparue en janvier 2005 alors qu’elle devait participer à une fête en plein air. La fillette avait rendez-vous avec sa mère en fin d’après-midi, mais ne s’est jamais présentée.

Courtoisie

Même si ses proches affirment qu’aucun événement particulier n’est survenu dans les jours précédents la disparition, les policiers ont tout d’abord évoqué l’hypothèse d’une fugue; une théorie que la famille de la disparue a beaucoup de difficulté à croire.

«Moi, je me dis que si elle avait voulu faire une fugue, elle l'aurait dit, elle aurait amené du linge, elle aurait préparé quelque chose, affirme sa sœur, Roxanne Demers. Et elle n'avait pas d'argent. Même là, c'est moi qui lui ai prêté mon linge d'hiver pour qu'elle aille au parc, donc je me suis dit qu'elle se serait plus préparée que ça.

Près de 13 ans plus tard, Roxanne Demers voudrait de tout cœur savoir ce qui est arrivé à sa sœur.

Courtoisie

«En fait, si elle est décédée, on a un corps, si on savait qu'elle est décédée, on fait le deuil, on a un corps, on a une réponse, affirme-t-elle. Mais là, on ne sait toujours rien, donc c'est vivre dans l'espoir, toujours. On ne sait pas ce qui s'est passé avec elle. On veut une réponse, nous aussi.»

Yohanna Cyr, disparue depuis le 15 août 1978

La petite Yohanna Cyr avait 18 mois lorsqu'elle est disparue le 15 août 1978 dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal. La fillette était gardée par le conjoint de sa mère et un témoin l'aurait vu à l'époque traverser un boisé derrière l'immeuble à logement tout en tenant une boite métallique dans les mains.

Courtoisie

«En fait, quand elle est disparue et que ma mère se posait des questions, il a comme dit: "Tu veux revoir ta fille? Il va falloir que tu viennes la chercher, je l'ai envoyée..." Je pense que c'était chez sa mère ou quelque chose, à Boston, affirme la sœur de Yohanna, Vera. Et ma mère avait des doutes que sa fille ne serait pas là, donc elle a décidé de ne pas y aller, de ne pas se présenter là-bas parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas du tout.»

La mère a aussitôt communiqué avec les autorités pour leur signaler la disparition. Malgré les soupçons contre son conjoint, aucune accusation n'avait pu être déposée contre lui à l'époque, faute de preuve.

Courtoisie

Oui, il y a eu une enquête, mais au bout de l'enquête, quand ils sont passés en cour, le juge a répondu à ma mère: "Vaut mieux mettre un criminel en liberté qu'un innocent en prison." Ils l'ont laissé partir, il n'y avait pas de preuve, ajoute Vera Cyr. Ils disaient que c'était la faute à ma mère, en fait. C'est comme si c'était ma mère qui avait fait ça.»

Malgré plusieurs recherches, la sœur de Yohanna a toujours espoir d’élucider cette disparition et de la retrouver.

Quand ma mère va mourir, je pense que c'est moi qui vais continuer, dit-elle. On a deux options, en fait: en vie ou partie. Mais peu importe l'option, tout ce qu'on veut, c'est une réponse. C'est juste ça, en fait.»

Pour communiquer avec Enfants-Retour vous pouvez appeler au 1 888-692-4673 ou visiter le site internet de l’organisme.