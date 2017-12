Fin atroce pour Harvey Weinstein dans un vidéoclip

Le nouveau vidéoclip du groupe rock américain TENLo imagine une fin atroce pour Harvey Weinstein.

Dans Kill All The Things, une femme poignarde sauvagement le producteur déchu au lit. La scène se déroule dans une chambre d’hôtel, au terme d’une soirée durant laquelle Weinstein (joué par Dustin Diamond de Saved By the Bell) cale les verres d’alcool et enfile les lignes de coke.

Selon TMZ, le clip a été tourné à Milwaukee cet été. La formation TENLo a décidé d’ajouter l’élément Weinstein après l’éclatement, en octobre, des nombreux scandales impliquant le fondateur des studios Miramax.

Rappelons que Weinstein est accusé de viols, de harcèlement et d’agressions sexuelles contre une centaine de femmes.