Il y a 20 ans... la crise du verglas

Il y aura bientôt 20 ans, trois tempêtes de verglas s'abattaient sur le Québec paralysant une grande partie de la province pendant des semaines.

Une crise sans précédent qui a fait des dommages considérables, mais qui a aussi marqué la mémoire collective.

«J'ai été 28 jours à dormir sur une chaise! raconte Serge Fournier, de Saint-Liboire. J'avais un fauteuil. Et je me levais aussitôt que le feu baissait. Je mettais du bois dedans.»

M. Fournier et sa femme Constance font partie des 1 400 000 clients qui ont été privés d'électricité. Pour eux, la panne a duré 29 jours. Le couple était propriétaire du magasin général.

«Il a été ouvert tout le temps, se souvient Mme Fournier. Et le monde m'appelait dans la nuit pour des commandes, là!"

Lorsqu'on regarde l'étendue des dommages causés par le verglas à l'époque, on comprend pourquoi les pannes d'électricité ont été si longues. C'est en tout et partout près de 3400 kilomètres de lignes qui ont dû être reconstruits.

Plus de 1000 pylônes sont tombés sous le poids du verglas. Quelque 17 000 poteaux de bois ont été cassés. Les dommages sont tels que 10 000 personnes ont été nécessaires pour reconstruire: des militaires, des sous-traitants, des employés d'Hydro-Québec.

«J'ai vu de la fraternité, j'ai vu de la solidarité au niveau des gens, à ce moment-là, souligne Daniel Pilon, qui travaille chez Hydro-Québec. Et les gens étaient en mission. Et, vraiment, ç'a été des moments qui ont été éprouvants pour certaines personnes, c'est sûr. On a vécu cette chose-là assez difficilement parce qu'on n'avait pas d'électricité. Mais, aussi, au niveau... des gens qui étaient impliqués. Ç'a été vraiment des moments qui vont rester gravés dans ma mémoire longtemps.»

Il s’agit de la pire chute de verglas répertoriée dans toute l'histoire du Canada.