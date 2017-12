La souffrance d’un beau bonhomme

Je suis un septuagénaire qui a tout pour être heureux : un emploi prestigieux, le pouvoir, un ancien mannequin comme femme, un superbe sourire et, par-dessus tout, un magnifique toupet jaune qui fait l’envie de tout le monde. De plus, je suis reconnu pour ma douceur et ma subtilité en plus d’être la fierté de mon pays. Pourtant, il y a des gens méchants qui se moquent de moi, ce qui me rend extrêmement malheureux. Je suis une victime, Louise. Je voudrais tant me sentir bien dans ma peau. Aide-moi je t’en supplie ! Toi seule peux me comprendre.