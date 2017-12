Le capitalisme nouveau ou comment rire jaune

Le vernis humaniste du capitalisme

Une tonne de gens très portés à la grosse droite essaient depuis toujours de vous convaincre des mérites du capitalisme pour tous, du plus riche au moins fortuné. Bien évidemment, il est facile de démontrer par des faits que ce système économique profite surtout aux riches comme le laisse voir la montée vertigineuse des inégalités économiques et la stagnation du salaire de la classe moyenne même en période de supposée pénurie de main-d’œuvre et de croissance économique. Théoriquement, selon les postulats de l’offre et de la demande, les salaires devraient augmenter puisque le patronat prétend que la demande des entreprises en main-d’œuvre excède l’offre du nombre de travailleurs disponibles. Et pourtant, les salaires ne bougent pas sauf, bien évidemment, ceux des patrons et des médecins : « Les salaires augmentent plus faiblement qu’avant la crise de 2007, selon un rapport du FMI » (Le Devoir, 28 septembre 2017).

Lorsque leur première démarche d’endoctrinement ne réussit pas à vous convaincre de la supériorité du capitalisme, ils passent alors à d’autres niveaux comme vous minimiser en disant que vous ne comprenez pas ou en sortant leurs modèles mathématiques avec toutes sortes d’hypothèses farfelues et dont les variables et les dates qui ne font pas leur affaire sont exclues de la modélisation. Enfin, comme vous résistez encore, alors là, ils se font spirituels et humanistes en vous servant les notions du capitalisme à différentes sauces. Ah oui, pour vous assommer et clore la discussion, les évangélistes capitalistes vont dire que de toute façon, que vous aimiez ou pas, l’économie de marché relève de lois qu’ils disent « naturelles ». Alors, vous devez vous soumettre au capitalisme qui repose sur des phénomènes dictés par la nature et qui sont indépendants des décisions humaines des dirigeants.

Choisissez donc au menu le type de capitalisme que vous aimez le mieux :

1— Le progressisme libéral

Il y a celui que Philippe Couillard affectionne : « Couillard fait l’éloge du progressisme libéral » (Le Devoir, 17 juin 2013). Par exemple, c’est en étant « progressiste » qu’il a retranché quatre milliards de dollars dans nos programmes sociaux. Progressisme libéral, rigueur budgétaire et déficit zéro vont de pair, en tout cas pour lui.

2— Le Libéralisme social

À moins que vous préfériez un modèle plus éthique comme celui préconisé pas Jean Charest : « Le “libéralisme social” (du PLQ) doit remplacer l’État providence » (Le Journal de Montréal, 3 octobre 1999). Moins d’instruments collectifs, plus de privés très subventionnés assaisonnés de beaucoup de corruption et hop, vous aboutissez au libéralisme social. J’aime beaucoup. J’hésite entre le progressisme libéral de Couillard et le libéralisme social de Charest. Comme disait le poète : mon cœur balance. Non, vous ne pouvez pas choisir les deux : juste un. C’est malheureux, mais c’est comme ça.

3— Le capitalisme de compassion

Ce modèle vraiment chrétien vient de George W. Bush lui-même : « Compassion et conservatisme » (La Presse, 5 septembre 1999). George W., un homme de compassion comme lorsqu’il a envahi militairement l’Irak en mentant et en tuant des milliers d’innocents au nom de l’hégémonie américaine. Ça se peut-tu que la naissance et la montée de l’État islamiste prennent leur origine de ça? Ah ben, dans La Presse du 16 janvier 2009, il y a cette opinion de Michel Kelly-Gagnon, anciennement président du Conseil du patronat du Québec et maintenant président de l’Institut économique de Montréal (IEDM), qu’il avait intitulée : « L’héritage socialiste de Bush ». M. Kelly-Gagnon, ça va? Vous savez que le PLQ vient de mettre en place un service de psychothérapie offert gratuitement à ceux qui en ont besoin. Bush, socialiste???

4— Le capitalisme vertigineux

Ah oui, il y a cette variante verte du capitalisme branché prônée par un chercheur de l'IEDM, Pierre Desrochers : « Le capitalisme écologique. Ce n'est pas le militantisme vert qui a permis d'améliorer la qualité de notre environnement (où ça, l'amélioration de notre environnement?), mais l'économie de marché » (Opinion publiée dans La Presse du 22 avril 2010). Alors, les regroupements écologiques sont tout à fait inutiles et devraient disparaître. Pour la protection de l'environnement, rien de mieux que des règles pures et bienveillantes de l'économie de marché appliquées sans irritants et entraves qui portent atteinte au marché. J'aime bien aussi ce prototype mis de l'avant par mon idole, le chroniqueur Alain Dubuc de La Presse : « Le capitalisme environnemental » (15 avril 2015). Capitalisme écologique et environnemental, voilà qui va sauver les bélugas, les caribous, les éléphants, etc. Pour dire vrai, je les aime tous ces différents modèles capitalistes.

5— Le capitalisme humain du dalaï

Le dalaï-lama, lors d'une présentation qu'il a faite devant un parterre de gens d'affaires très conservateurs de l'American Enterprise Institute, a primé pour un capitalisme humaniste (Le Journal de Montréal, 21 février 2014). Le dalaï-lama, que les pays occidentaux adorent, devrait se donner en spectacle. Les gens le trouveraient très drôle et très spirituel.

6— L’économie « sociale » de marché

Mon Dieu que ce n'est pas facile de choisir le type de capitalisme que l'on préfère. Tiens, avant d'arrêter votre choix, pourquoi ne pas regarder attentivement celui avancé par nul autre que Bernard Landry qui, lui, prêche pour : « L'économie "sociale" de marché » (Le Devoir, 25 mai 2012). Et monsieur Landry a aussi parlé, dans ses sermons sur la montagne et ailleurs « d'éthique capitaliste » (Le Devoir, 11 novembre 2000). L'éthique capitaliste, le PLQ et Jean Charest connaissent ça.

7— Pour une gauche efficace, oh là là

Voilà un autre échantillon, soit celui du système capitaliste de la gauche efficace inventée par Jean-François Lisée, l'actuel chef du Parti québécois (La Presse, 8 novembre 2008). Décoder : la gauche efficace c'est de la grosse droite. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve que la gauche efficace de Lisée, c'est trop intellectuel.

8— Le capitalisme bienveillant

Ah celui-là, je l’aime beaucoup. Ça vient d’un entrepreneur américain, David Green, fondateur de l’organisation Project Impact (Le Devoir, Devoir, 17 septembre 2007). Pis, avez-vous choisi le type de capitalisme qui vous convient? Moi, je les trouve tous aussi merveilleux les uns que les autres, difficile de choisir.

9— Le capitalisme inclusif

À moins que vous préfériez le concept futuriste du « capitalisme inclusif » largué par l’universitaire de Guelph, Sylvain Charlebois (La Presse, 2 mars 2015)? Si vous voulez pleurer à chaudes et à froides larmes, lisez son opinion publiée dans La Presse du 19 juillet 2004 : « Pourquoi nous quittons (lui et sa famille) le Québec ». Tellement débile comme motif de déguerpir, qu’à la fin de son texte, on ne pense qu’à dire une chose : « Bon débarras. »

10— Le capitalisme éthique et moral

Pour terminer, deux modèles avancés par deux ex-premier ministre et président de la France. Tout d’abord, il y a le capitalisme éthique de Michel Rocard (Le Devoir, 15 janvier 2007) et le capitalisme « moral » de Nicolas Sarkozy (La Presse, 2 avril 2007).

Trêve de plaisanterie, le capitalisme reste ce qu’il est : un modèle qui, comme son nom l’indique, donne préséance au capital, aux détenteurs de capitaux. Les richesses naturelles et les travailleurs ne sont là que pour satisfaire les besoins des détenteurs de capitaux. Comme le disait Claude Ruel, ex-coach du Canadien de Montréal : « Y’en aura pas de facile ».