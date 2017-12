Le Journal fait bouger les choses

Mélanie Castonguay, une mère monoparentale de Repentigny, risquait de perdre la maison qu’elle avait complètement adaptée pour sa fille handicapée à cause d’une nouvelle règle l’empêchant de conserver son prêt hypothécaire. Grâce au reportage du Journal et à la générosité de nombreux donateurs, Mme Castonguay a amassé plus de 30 000 $ avec sa campagne de socio­financement en ligne et a pu conserver sa maison.

Cliquez ici pour lire l'article.