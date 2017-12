Mauvaise nouvelle: Rask en grande forme

Il y a deux ou trois semaines, on se demandait bien si Anton Khudobin n’avait pas supplanté Tuukka Rask comme gardien numéro un des Bruins de Boston, mais l’ours qui dormait est de retour en grande forme et c’est de mauvais augure pour le Canadien qui pourchasse les Bruins.

Non seulement, Rask a-t-il été choisi première étoile de la semaine avec trois victoires en autant de sorties, mais le gardien finlandais a une fiche de 8-0-1 à ses neuf dernières décisions et les Bruins songent désormais plus aux Maple Leafs qu’au Canadien, loin derrière.

Les Bruins, détenteurs du 3e rang de la Division Atlantique, n’accusent que deux points de retard sur les Leafs et ils ont trois matchs en main sur ces derniers. Le Canadien se retrouve à sept points derrière les Bruins qui ont deux matchs en main sur eux.

Comme Rask (11-8-3, 9,18, 2,28) est en feu et que son auxiliaire, Khudobin (8-2-2, 0,923, 2,45) ne perd pas souvent, c’est à se demander comment le Canadien, fera pour rattraper les Bruins. Évidemment, une grosse partie de la réponse réside dans les trois duels Boston-Montréal qui auront lieu les 13, 17 et 20 janvier. Carey Price devra être plus que parfait lors de ces matchs et presque parfaits dans les cinq ou six prochains, dépendamment du nombre de départs qu’il aura.

Le duel contre les Panthers, samedi, sera aussi critique puisque les floridiens, présentement, n’accusent qu’un point de retard sur le Canadien. Leur gardien, James Reimer, a été choisi 3e étoile de la semaine. Si Reimer part sur une séquence en l’absence de Roberto Luongo, le défi sera d’autant plus grand pour Price.

Price reste au 32e rang

Rask vient de grimper de 7 rangs dans notre classement hebdomadaire (il est 19e et Khudobin, 21e), mais Price est demeuré au 32e rang. Évidemment, les cinq buts qu’il a accordés aux Canucks de Vancouver dans la victoire de 7-5, n’ont pas aidé sa cause. Il a la tête au-dessus de l’eau avec son taux d’efficacité de 0.904 et sa fiche gagnante de 11-10-2. Sa moyenne de buts est toutefois à 3,04.

Quant à Reimer, il a été choisi 3e étoile de la semaine, mais on ne sait jamais dans son cas à quel moment le ressort va casser.

Du côté de la division Métropolitaine, les Islanders de New York donnent de l’espoir aux Canadiens, mais s’ils détiennent le troisième rang, les Hurricanes, les Penguins et les Flyers, tous hors séries, ont plus de points que le Canadien qui, vraisemblablement aura besoin de plus qu’un Carey Price en grande forme pour se classer dans le portrait des séries éliminatoires.

Fleury intraitable

Marc-André Fleury a connu une autre excellente semaine avec les Golden Knights de Vegas, battant coup sur coup, le Lightning de Tampa Bay (4-3, 38 tirs) et les Capitals de Washington (3-0, 26 tirs). Il a porté sa fiche à 6-1-1, 0.938. 1,97. Il occupe présentement le 44e jeu et il ne lui manque que 175 minutes de jeu pour se qualifier dans le Top 30. Avec de telles statistiques, il pourrait sauter directement au premier rang de notre classement dès qu’il aura assez de temps de jeu.

Lundqvist solide

Le roi Henrik ne lâche pas dans la Grosse Pomme. Il a accordé sept buts, cette semaine, mais il a a été bombardé de 125 tirs en trois matchs (1-1-1). Il a vaincu les Ducks (4-1, 40 tirs), perdu en prolongation contre les Devils (4-3, 48 tirs) et perdu en temps réglementaire contre les Leafs (3-2, 37 tirs). Il occupe maintenant le 5e rang de notre classement.