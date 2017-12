Montréal : un suspect endort ses victimes pour les cambrioler

Un suspect qui cambriole des femmes âgées ou vulnérables à l'aide d'une substance qui leur fait perdre connaissance est recherché par la police de Montréal.

Ayant une approche « charmante et gentille afin d'établir un lien de confiance avec ses victimes dans le but de se faire inviter dans leur domicile », l’homme d’environ 45-50 ans a la peau blanche, mais basanée. Une fois à l’intérieur, celui qui pourrait être Européen offrirait de la nourriture intoxiquée aux femmes visées. Les victimes perdent ainsi connaissance et n’ont aucun souvenir de ce qui s’est passé.

L’homme mince, de stature moyenne avec les cheveux rasés, a sévi durant le mois de décembre dans les secteurs de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies et Dorval. Il portait une tuque noire et un léger manteau noir.

« Il est anglophone et parle français avec un accent », a précisé la police de Montréal, par communiqué, mardi.

En plus de le rechercher, les autorités invitent aussi de potentielles victimes à fournir des informations au 911 ou à un poste de police de quartier.

Toute personne ayant de l’information sur ce suspect peut appeler, de manière confidentielle, Info-Crime Montréal au 514 393-1133.