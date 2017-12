Peut-on vivre le visage voilé?

Je suis tellement déçue de notre façon de raisonner sur les raisons qu’on peut avoir ou pas de se voiler la face. En dehors de toute religion et de tout principe de vie politique, dans mon esprit à moi, il est essentiel d’avoir le visage découvert dans nos relations avec autrui parce que ça fait partie du plus élémentaire respect qu’on doit avoir les uns pour les autres. Autrement dit, ça fait partie du gros bon sens.

Il y a quelques années, j’ai rencontré une femme vêtue d’une burka. Si vous saviez à quel point ça m’a mise mal à l’aise ! Tout comme je ne pourrais me résigner à recevoir un service de la part d’une femme portant un niqab. Vous allez me dire que c’est pareil pour une personne portant des verres fumés ou encore une cagoule. Mais moi je dis que non puisque, dans ces cas-là, on peut lui demander de les retirer. Ce qu’on ne peut demander à une personne portant le niqab.

J’ai apprécié l’article de Denise Bombardier « Mon témoignage sous niqab » dans lequel elle racontait comment elle avait surpris ses amies lors d’une soirée en revêtant ce costume. Pareil pour les réactions des citoyens alors qu’elle l’a revêtu pour aller dans la rue. Même l’ex-maire Coderre en a rajouté quand il a dit qu’à la suite de la loi 62, les chauffeurs d’autobus allaient devoir devenir des policiers si on voulait que la loi soit suivie, et que ça n’avait pas de bon sens.

Et pourquoi ça n’aurait pas de bon sens ? Rappelez-vous que lorsque la loi sur l’arrêt du tabagisme dans les espaces publics a vu le jour, tout le monde (chefs de bureau, directeurs d’entreprises, restaurateurs, etc.) disait à la ronde « on ne veut pas devenir des policiers de la cigarette ». Pourtant, de nombreuses années plus tard, ça fait partie de nos mœurs de ne plus fumer dans les espaces publics. Une fois une loi passée, si elle est assortie d’amendes pour les récalcitrants, si une bonne sensibilisation est faite et si la pression sociale se fait sentir, on la respecte cette loi.

Hélène