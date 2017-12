Santé, bonheur, paix et sérénité

Geoff Molson : la patience est de mise pour disputer un match extérieur. Marc Bergevin : ne pas craindre de réagir. Claude Julien : trouver des solutions.

Photo courtoisie

Pierre Karl Péladeau : maintenir sa contribution à la vie économique et culturelle du Québec, et continuer à s’investir dans la communauté.

France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu : pour­suivre son engagement avec la Mission du Dr Marsolais, qui soutient les familles de donneurs d’organes et de tissus.

Julie Tremblay : une belle retraite bien méritée.

Serge Fortin, vice-président, TVA Nouvelles – TVA Sports – Agence QMI : poursuivre sa recherche pour de nouveaux produits et continuer à s’entraîner.

Gino Chouinard, Salut Bonjour : continuer à être celui qui donne la bonne humeur le matin.

Denis Leclerc, ALBI Le Géant : une année de ventes exceptionnelles.

Nicolas Burns, adjoint au directeur du Golf le Mirage : félicitations pour ta nomination, car tu es un rayon d’espoir pour l’industrie du golf.

Valérie Plante, mairesse de Montréal : un appui majeur des gens d’affaires.

André Bonneville, Industries Bonneville : maintenir sa légendaire énergie dans tout ce qu’il entreprend.

Ronald Bélisle, Molson : qui l’aurait pensé, le Gros Bill prend sa retraite de la Brasserie Molson dans les jours qui viennent. Personne n’est irremplaçable... mais son successeur a tout un défi devant lui.

Michel Hamelin, responsable des sports de combat : être finalement reconnu à votre juste valeur.

Lyne Robitaille, vice-présidente principale, journaux, livres et musique Québecor Média et présidente et éditrice, Journal de Montréal : une croissance au Journal de Montréal et assister à un combat de boxe à Las Vegas.

Laurent McCutcheon : continuer à se démarquer mondialement en matière de lutte contre l’homophobie.

Joey Saputo, l’Impact : ne jamais perdre votre volonté de vouloir toujours garder l’équipe à Montréal.

Jean-René Dufort : la Corée du Nord ne sera jamais la même après ta présence aux Jeux olympiques.

Gilles Courteau, commissaire LHJMQ : avec le travail que tu as accompli depuis 25 ans, il y a certainement une place pour toi au sein du Canadien.

Stéphane Laporte : être invité avant un match dans le vestiaire du Canadien pour donner la formation partante.

Patrick Boivin, Alouettes : faire confiance aux gens avec qui il travaille en étroite collaboration.

Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada à Paris : poursuivre son engagement pour la cause de l’ambition féminine.

Pierre Dion, Québecor : profiter de la vie.

Yves Lalumière, Tourisme Montréal : reprendre le flambeau pour le retour du baseball à Montréal.

F. X. Seigneur, EFFIX INC : un retour en force après son malheureux accident de vélo.

Martin Thibodeau, RBC Banque Royale : Bonne chance pour votre nouveau défi en Colombie-Britannique.

Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron : continuer à être considérée comme l’une des grandes femmes d’affaires du Québec.

Eugène Lapierre, Tennis Canada : un beau retour d’Euge­nie Bouchard à la Coupe Rogers.

Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor : que le magnifique Centre Vidéotron devienne un jour la table tournante des spectacles internationaux.

Michel Trudel, Studios Mel’s : interpréter la chanson My Way à la Place des Arts.

Dominique Michel, une grande dame du Québec : continuer à être une source d’inspiration et à encourager les femmes dans leur lutte contre le cancer.

Michel Côté, comédien : quel trio pour un amateur de hockey comme lui : que son épouse, son fils et lui se partagent une place dans la même pièce de théâtre ou jouent dans un film.

Louis-José Houde, humoriste : pourquoi pas un merveilleux mariage.

Vincent Guzzo : continuer à défendre les intérêts d’ici contre l’invasion des produits américains.

Eddy Savoie, Groupe Savoie : poursuivre sa mission d’assurer une bonne qualité de vie aux gens du bel âge.

Jacinthe Roberge, Village québécois d’antan : que les Québécois découvrent de plus en plus ce village authentique dans une ambiance féérique.

Denis Baillairgé, Hockey Midget AAA : tu es un exemple de courage, ne lâche pas, car tu n’as jamais craint de relever des défis.

Mike Piperni : du bonheur et surtout une bonne santé pour ton épouse.

Alain « Le Baron Rouge » Chantelois : un prompt rétablissement au mois de mars et aller voir les Marlins, surtout que ses bons amis ne sont plus présents.

René Noël, Golf le Mirage : une année prospère et profiter de beaux moments avec son petit enfant dont l’arrivée est attendue pour bientôt.