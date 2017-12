Tom Brady se réjouit pour Jimmy Garoppolo

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady a complimenté son ancien coéquipier Jimmy Garoppolo, qui a aidé les 49ers de San Francisco à remporter un quatrième match consécutif, dimanche.

Acquis des «Pats» à la fin octobre, Garoppolo a complété 21 de ses 30 passes pour des gains de 242 verges, deux touchés et une interception dans une victoire de 44-33 contre les Jaguars de Jacksonville. Cette saison, il a amassé 1268 verges par la voie aérienne, totalisant cinq majeurs.

Aussi, les succès du joueur de 26 ans ne semblent pas surprendre Brady dont l’équipe est assurée d’avoir un laissez-passer pour le deuxième tour éliminatoire en raison de la défaite des Jaguars.

«Il a accompli un excellent boulot. Il s’est présenté là-bas et a obtenu l’occasion de jouer et de gagner des parties. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous sommes tous dans la NFL, a commenté le numéro 12 des Patriots à la chaîne radiophonique WEEI. Ce fut bien de le voir battre Jacksonville; cela nous a beaucoup aidés! Je suis heureux pour Jimmy, car il a travaillé fort.»

Bien supervisé

Également, le quart-vedette croit que Garoppolo a beaucoup appris durant son passage en Nouvelle-Angleterre, où il a amorcé sa carrière professionnelle en 2014.

«Vous prenez ce qui passe et vous utilisez votre expérience ici ou ailleurs, si vous vous retrouvez dans une autre organisation, a-t-il indiqué. Il faut lui donner le crédit et également, c’est très bon pour chaque joueur étant dans notre équipe. On peut voir comment nos instructeurs préparent leurs gars et selon moi, personne ne devrait s’accorder le mérite pour ce que ces entraîneurs ont réalisé.»

Après avoir encaissé 10 revers à leurs 11 premières rencontres de la saison, les Niners affichent un dossier de 5-10. Ils sont toutefois assurés de terminer au dernier rang de la section Ouest de l’Association nationale.