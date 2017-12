Un avion dérape sur le tarmac gelé de l’aéroport de Boston sans faire de blessés

WASHINGTON | Un avion de la compagnie JetBlue a dérapé sur le tarmac gelé de l’aéroport de Boston après son atterrissage, sans que l’incident dû aux conditions climatiques ne fasse de blessés, a rapporté mardi la compagnie aérienne américaine.

L’appareil en provenance de Savannah, dans le sud des États-Unis, «est sorti d’un taxiway peu de temps après son atterrissage aux alentours de 19h15. «Nous n’avons connaissance d’aucun blessé à ce stade», a écrit JetBlue dans un communiqué.

ALERT JetBlue flight #B650 skidded off taxiway in Boston https://t.co/FqMA8vlztD — AIRLIVE (@airlivenet) 26 décembre 2017

Les passagers du vol JetBlue 50 ont été transportés par bus depuis le tarmac enneigé jusqu’à un terminal de l’aéroport Logan de Boston, a ajouté la compagnie.

«Tout va bien. Nous avons juste dérapé sur la glace», a déclaré après l’atterrissage un pilote aux contrôleurs aériens, selon un enregistrement reçu par la chaîne ABC.

Plusieurs passagers ont raconté aux médias leur mésaventure, décrivant un virage à 180 degrés de l’appareil.

«Tout à coup, nous avons commencé à glisser, puis à tourner et tourner et on a terminé dans une congère», a ainsi témoigné Jerry Hokansa à la chaîne locale WTOC.

«C’était impressionnant car tout était normal (...) puis subitement les choses se sont compliquées et ça s’est passé très vite, mais ma fille a dormi pendant tout l’atterrissage», a pour sa part rapporté Steve Chisolm, également interrogé par WTOC.