Un capitaine en panne

RALEIGH, Caroline du Nord | Max Pacioretty se destine vers une maigre saison de 18 buts et de 45 points. À ses neuf dernières rencontres, le capitaine n’a touché la cible qu’une seule fois. Cette série noire pèse de plus en plus sur ses épaules.

Pacioretty n’avait rien d’un homme heureux dans le vestiaire de l’équipe adverse au Rogers Place après un revers de 4 à 1 contre les Oilers. Le numéro 67 n’aimait pas les questions sur son manque de production.

« Si le patin de Paul Byron avait été un millimètre plus près de la patinoire [sur le but refusé à Calgary], je ne pense pas qu’on me poserait ces questions, avait murmuré Pacioretty. C’est la partie enrageante de notre travail, mais je dois m’élever au-dessus de ça. »

Avec ou sans le patin de Byron, l’Américain sait très bien qu’il ne joue pas à la hauteur des attentes. À ses quatre dernières saisons, il a marqué plus de 30 buts et il a obtenu plus de 60 points. Il est présentement à des années-lumiè­re de son rythme habituel.

Pour la visite du CH à Vancouver, Claude Julien a choisi de miser à nouveau sur le duo Pacioretty et Jonathan Drouin. Julien a gardé ce trio (Pacioretty-Drouin-Byron) intact pour les trois rencontres dans l’Ouest canadien.

À l’instar des premières semaines de la saison, la magie n’a pas opéré entre Pacioretty et Drouin malgré quelques étincelles.

« T’aimes toujours que tes gros joueurs marquent des buts, a rappelé Julien après le match à Edmonton. Pacioretty s’est fait voler à Vancouver, il s’est fait refuser un but à Calgary. Tu dois être fort mentalement et persévérer pour trouver le moyen de marquer, parce que c’est important pour l’équipe. Ce trio-là s’est fait donner des chances. »

Pacioretty n’est pas l’unique gros nom chez le Tricolore qui se cherche. Drouin n’a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage à ses six derniers matchs.

Pour remonter au classement, le CH aura besoin de son premier trio. Le quatrième trio, celui de Byron Froese, Nicolas Deslauriers et Daniel Carr, ne transportera pas l’attaque sur son dos éternellement.

Un voyage difficile

Après des rencontres à Ottawa, Vancouver, Calgary et Edmonton, le Tricolore jouera trois autres matchs d’affilée sur des patinoires adverses. Le premier arrêt se fera à Raleigh pour y affronter les Hurricanes.

En raison du congé du temps des Fêtes, le Canadien s’envolait ce matin en direction de la Caroline du Nord, même si le match sera disputé le soir même.

Il ne s’agit jamais de conditions idéales. Julien n’aura profité d’aucun entraînement pour s’assurer de faire sortir les excès de tourtières et de dinde du corps de ses joueurs.

Le CH n’aura pas la vie plus facile après sa visite contre les « Canes ».

La bande à Pacioretty affrontera le Lightning, jeudi à Tampa. Nikita Kucherov (51 points) et Steven Stamkos (46 points) ont deux fois plus de points que le meilleur marqueur du CH, Phillip Danault (21 points).

Ce périple de trois matchs en quatre soirs se terminera contre les Panthers, samedi, à Sunrise.