Une facture d’électricité de 284 milliards $ pour une femme de la Pennsylvanie

Une femme de la Pennsylvanie a eu le choc de sa vie en vérifiant sa facture d'électricité en ligne. Elle a alors découvert qu'elle devait plus de 284,4 milliards $ à son fournisseur.

Mary Horomanski, d'Erie, a déclaré au site du The Erie Times-News que la facture en ligne venait de son fournisseur d'électricité, Penelec. «Nous avions installé des lumières de Noël et je me suis demandé si nous les avions mal arrangées», a-t-elle déclaré au journal.

La femme de 58 ans n’avait pas à payer la totalité de la facture puisque le paiement minimum du mois était de 28 000 $.

Lorsque son fils a appelé la compagnie d'électricité, Penelec a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de virgule. Mme Horomanski devait en réalité 284,46 $.

L’entreprise ne savait pas comment l’erreur était arrivée.