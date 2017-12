Une fin d’année beaucoup plus froide que d’habitude

Une vague de froid historique d’au moins 10 jours avec des températures sous les -15 °C devrait s’installer par­tout au Québec dès mercredi, du jamais-vu depuis le début des années 1990.

« C’est vraiment le genre de froid qu’on voit en fin janvier début février, mais là ça arrive plus tôt que d’habitude. C’est assez exceptionnel », explique la météorologue chez Environnement Canada Émilie Bertrand.

Le mercure devrait atteindre -19 °C en journée aujourd’hui dans le sud du Québec et -24 °C au cours de la nuit. Avec les vents, la température ressentie sera encore plus basse.

« On n’a jamais eu une température aussi froide en plein milieu de la journée pour un 27 décembre. La dernière fois, c’était en 1875 et il faisait -18 °C », ajoute Mme Bertrand.

Froid extrême

Des avertissements de froid extrême ont été émis par Environnement Canada mercredi pour le secteur de Québec et des Hautes-Laurentides, où les températures ont frôlé les -25 °C au cours de la nuit. Les normales se situent habituellement entre -7 °C et -15 °C pour cette période.

Le froid devrait perdurer pendant au moins 10 jours, du jamais-vu depuis l’hiver 1993-1994, dit le météorologue Gilles Brien.

Selon lui, décembre bat aussi des records de chutes de neige cette année.

« On est déjà rendu à 60 cm à Montréal, alors que la moyenne est de 49 cm », dit-il.

Environnement Canada suggère aux citoyens de bien s’habiller s’ils bravent le froid.

« La neige, les vacances des Fêtes... c’est parfait pour les sports d’hiver, mais ce froid-là n’est pas négligeable, et le danger d’engelures et d’hypothermie est présent, et ce, sur une période prolongée », prévient Mme Bertrand.

Aide aux sans-abri

À Montréal, les refuges pour sans-abri sont prêts à recevoir ceux qui n’ont pas accès à un toit en période de grand froid.

Les quelque 200 lits de la mission Old Brewery seront occupés tout au long de l’hiver et des navettes sillonneront les rues de Montréal pour permettre aux sans-abri de se réchauffer et d’être dirigés vers d’autres ressources.

« On s’assure que tous ceux qui se présentent à nos portes soient pris en charge », ajoute le président et chef de la direction du refuge, Matthew Pearce.

Maxime Fournier, un sans-abri de 25 ans croisé devant la mission, se dit pour sa part « gâté » d’avoir accès à un lit. Il a déjà dû dormir au grand froid dans le passé et il a subi des engelures.

« Mais je n’étais pas à Montréal, dit-il. Heureusement, ici, il y a des ressources, sinon les oreilles nous tombent », dit-il.

Du côté du Refuge des jeunes, ont ne craint pas de débordements. L’endroit compte 45 lits, dont cinq étaient inoccupés lundi.

♦ Le Refuge des jeunes, situé au 1836, rue Sainte-Catherine Est, et la mission Old Brewery, au 915, rue Clark, sont à la recherche de gants, de tuques, de bas, mais surtout de bottes et de manteaux chauds. Les dons sont acceptés sur place.

