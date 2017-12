FATA, Pasquale (Pat)



À Montréal, le 26 décembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé Pasquale Fata, époux de feu Anna Oliverio Fata.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Frank (Clara Esposito) et Rosemary (Joe Lombardi), ses petits-enfants Anthony, Marissa, Michael et Julia, sa soeur Maria Fata Rodighiero, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 28 décembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le vendredi 29 décembre de 9h à 10h30 au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu le vendredi 29 décembre 2017 à 11h en l'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 7645 du Mans, Montréal.