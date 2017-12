LARAMÉE, Soeur Huguette, r.h.s.j.



À la Maison mère des Religieuses Hospitallières de Saint-Joseph à Montréal, le 22 décembre 2017, à l’âge de 85 ans, est décédée Soeur Huguette Laramée, fille de feu Claudio Laramée et de feu Eugénie Bruneau.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Roland Laramée (Huguette Nantel), sa belle-soeur Laurette Laramée, plusieurs neveux et nièces, ainsi que des cousins et cousines.Elle sera exposée à la:HOSPITALLIÈRES SAINT-JOSEPH251 AVENUE DES PINS OUESTÀ compter de 13h, le jeudi 28 décembre 2017. Ses funérailles auront lieu le jeudi 28 décembre à 14h30.Le cortège funèbre partira à 14h20 pour se rendre à la chapelle. Inhumation à la crypte de la Maison mère.