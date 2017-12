12 drôles de choses qui se sont passées en 2017

Eh oui, c’est déjà le temps de faire nos adieux à 2017 et de faire un bilan des 12 derniers mois.

Et dans le monde de l’auto, il s’est passé des trucs parfois rigolos et parfois franchement impressionnants. En voici 12 qui méritent une mention!



Un Jeep a été déterré après 40 ans dans le sable

Il y a environ 40 ans, ce Jeep a été emprisonné par le sable quand une dune a eu raison du garage dans lequel il était stationné. Désirant protéger l’état des dunes autant que possible, la municipalité de Truro a empêché au propriétaire de déterrer son véhicule. 40 ans plus tard, on a finalement décidé de déterrer le vieux Wagoneer. Et disons qu’il ne reste plus grand chose.

Ford a sorti le Bronco des boules à mites

En janvier, Ford a parti l’année en grand en confirmant ce que tout le monde attendait depuis des années: le retour du Bronco! Le légendaire VUS américain sera de retour chez les concessionnaires en 2020 et partagera sa plateforme avec le Ranger, qu’on ramènera aussi en Amérique du Nord dès 2019.

Deux employés complètement ivres ont coûté très cher à BMW

En mars, l’usine BMW de Munich a dû arrêter sa ligne de production durant 40 minutes, entraînant des pertes financières évaluées à 1 M d’euros. Tout ça parce que deux employés étaient trop défoncés!

Dodge a lancé une Challenger de 840 chevaux

En dévoilant la Challenger SRT Demon en avril, Dodge a repoussé les limites de a folie. Le bolide américain, fort d’un moteur V8 surcompressé de 840 chevaux, peut franchir le quart de mile en 9,65 secondes. Indécent!

Fiat a embauché Chuck Norris

Ou est-ce Chuck Norris qui a embauché Fiat?

Une Batmobile a été aperçue sur l’Autoroute 40

À Montréal, des automobilistes ont dû faire le saut quand ils ont croisé une Batmobile identique à celle des films de Tim Burton, sur l’Autoroute 40. Ça fait changement des Honda Civic et des Toyota Corolla!

Une grand-mère a été arrêtée à 238 km/h au volant d’une Porsche

Une mamie de 79 ans a été arrêtée en Belgique, alors qu’elle roulait avec sa Porsche à 238 km/h sur une autoroute. Propriétaire d’une Porsche Boxster GTS, qui peut atteindre les 100 km/h en moins de cinq secondes, la grand-mère a avoué ne pas s’être rendu compte qu’elle avait atteint une vitesse aussi excessive!

Une signalisation de Québec est devenue la risée du web

En juillet, une photo prise à l’intersection du Boulevard Laurier et de la rue Jean-de-Quen est devenue virale. Dans la voie de droite, on peut apercevoir deux flèches pointant vers la gauche, puis une autre pointant vers la droite. Soulevant à la fois le découragement et l’amusement chez les internautes, la photo a été partagée massivement sur Facebook.

Arnold Schwarzenegger a dévoilé un Hummer électrique

Un constructeur autrichien a développé une version entièrement électrique de l’iconique Hummer H1. Et c’est nul autre qu’Arnold Schwarzenegger qui a eu l’occasion d’en faire la présentation.

Tesla a dévoilé un nouveau Roadster complètement dément

Aux dires de Tesla, le nouveau Roadster passera de 0 à 60 milles à l’heure (97 km/h) en 1,9 seconde et pourra atteindre les 100 milles à l’heure (160 km/h) en 4,2 secondes. Cela en ferait la voiture de production la plus rapide au monde. Juste ça!

Le Pape a reçu une Lamborghini

On n’a pas tous les mêmes le même genre de cadeaux!

Un vendeur s’est coincé la tête dans une minivan

Avant de faire une démonstration devant un client, il est préférable de l’expérimenter soi-même auparavant. C’est beaucoup plus professionnel. Mais surtout, ça permet d’éviter de mauvaises surprises.

