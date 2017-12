HOULE, Patricia



Le matin du 21 décembre 2017, après un long combat contre la maladie, Patricia est devenue un ange.De là haut, elle veillera sur son époux Benoit Drainville et sur ses deux amours Lisa-Marie et Jean- Nicolas. Accompagnée de son frère, elle veillera aussi sur ses parents Michel Houle et Lise Gervais, sa soeur Josiane (Jean-Bernard Mandeville), sa filleule Clara, sa grand-mère Gisèle Hénault (feu Jean Gervais). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-parents Luc Drainville et Ghislaine Lamontagne, ses beaux-frères Martin Drainville (Karine Martel), Jean-Charles Drainville (Claudia Fafard), ses filleuls: Rosalie et Adam, son neveu Elliot, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera le jeudi 28 décembre 2017 de 14h à 17h, 19h à 22h et le vendredi 29 décembre 2017 dès 10h30, au:BERTHIERVILLE.www.ftheriault.comLes funérailles auront lieu en l’église de Ste-Élisabeth le vendredi 29 décembre 2017 à 14h.