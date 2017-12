LEONARD, Raymond



C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Raymond Leonard le 22 décembre 2017.Il laisse dans le deuil son épouse Nancy, ses enfants Marilyn (James), Raymond (Roberta) et Susan (Gerald), ses petits-enfants Terry, John, Mark, Shawn, Samantha, Kaila et Thomas, ses sept arrière-petits-enfants, ses frères René, Marcel et Yves ainsi que plusieurs parents et amis. Il est parti rejoindre sa fille feu Christine.La famille recevra les condoléances à la:le mercredi, 27 décembre 2017 de 13h à 15h suivi de l’inhumation aux Jardins Commémoratifs Rideau à 15h30.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être fait à la Société Canadienne du Cancer en sa mémoire.