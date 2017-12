GAULIN, Jules



À Châteauguay, le 24 décembre 2017, à l’âge de 74 ans, est décédé M. Jules Gaulin, époux de Mme Madeleine Lessard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Carole (Denis) et Céline, ses petites-filles Catherine, Camille et Zoé, son arrière-petit-fils Joey, son frère et ses soeurs Marcel, Denise, Lucille et Thérèse, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 29 décembre à compter de midi, suivi d’une cérémonie commémorative à 15h en la chapelle du complexe.En sa mémoire, un don peut être fait à la Société canadienne du cancer.