DUCLOS (Boucher), Jacqueline



À Verdun , le 22 décembre 2017, à l'âge de 92 ans et demi, est décédée Madame Jacqueline Boucher, épouse de feu Aimé Duclos.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réal (Linda), Paul (Muguette), Nicole et Carole (Denis), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Robert, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 28 décembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le vendredi le 29 décembre 2017 dès 11h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le vendredi le 29 décembre 2017 à 13h30 en la chapelle du complexe, et de là, au Cimetière Notre-Dame- Des-Neiges, 4601 Ch de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Canadienne du Cancer serait apprécié en la mémoire de Jacqueline Boucher Duclos.