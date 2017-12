2018 en gros!

Pas besoin d’une boule de cristal pour prédire les événements et les personnalités qui façonneront la prochaine année. Nos politiciens vont vite réactiver leur machine électorale pour remporter le scrutin d’octobre. Il serait faux de croire que tout est fini pour les libéraux. Ce parti, rompu par les crises, a plus d’une fois montré qu’il pouvait renaître de ses cendres. Tout n’est donc pas joué pour Philippe Couillard.

Les gagnants

Les stratèges libéraux vont mettre de l’avant leurs valeurs sûres : le duo des Finan­ces et de la Sécurité publique,

Carlos Leitão et Martin Coiteux, qui nous répéteront à quel point le Québec se porte bien. On sortira plus souvent la nouvelle étoile du parti, le jeune André Fortin, ministre des Transports, qu’on verra au bord des autoroutes ou du nouveau pont Champlain nous assurer, là encore, que tout va très bien.

Mais le vrai gagnant de 2018 pourrait bien être le patient François Legault. Après des années à prêcher dans le désert, la déconfiture des autres pourrait le hisser au poste tant convoité de PM. Ses caquistes sont prêts. Comme des chevaux fougueux sur la ligne de départ, ils ont hâte d’en découdre. Ils rêvent d’un gouvernement majoritaire... Pas sûr.

Les perdants

Gaétan Barrette restera-t-il à la Santé ? Le bouillant ministre qui croyait vraiment rénover ce ministère a perdu son pari. Trop de millions versés à ses collègues médecins n’ont pas permis d’améliorer la productivité et les services. On ne l’imagine pas sagement assis à l’arrière. Ce serait l’ultime humiliation, après tout ce vacarme, que d’être remplacé. Il sera la « patate chaude » de Couillard.

Plus « en-lisé » encore, le Parti québécois devra ramer fort à contre-courant pour raviver la flamme dans ses troupes fatiguées. Qui y croit encore, même au sein du PQ ?

En vrac

Il sera question de Robert Lafrenière, grand patron de l’UPAC qui en mène large avec son gendre, Martin Prud’homme, DG de la SQ, et désormais du SPVM. On va jaser en masse des chantiers en retard : du nouveau pont au train électrique en passant par la légalisation du cannabis. Ce ne sera pas une année plate ! Et je vous la souhaite bonne et heureuse !