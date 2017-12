NICHOLS, Laurier



C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Laurier Nichols survenu à Montréal, le 19 décembre 2017.Conjoint bien-aimé de Danielle Verrier, Laurier était le fils de feu Jules Nichols et de feu Rita Beauchemin. Il laisse également dans le deuil ses frères, soeurs, ainsi que neveux et nièces : Michel (Pauline Beauregard); Richard (Jane Bogaty) et leurs enfants Thomas et Simone; Carmelle; Philippe (Denise Chassé) et leurs enfants Vincent et Guillaume (Pascale); Maryse (Jean Courchesne) et leurs enfants Mathieu (Julie) et leur fils Éloi, et Andréanne (Gabriel); également ses nièces, filles de feu sa soeur Christiane (Jean-Paul Pelletier), Marie-Lyne (Christian), Francine (Éric) et leurs enfants Samuel, Marie-Louise et Ariane; de même qu’une tante et des cousins et cousines. Laurier était originaire de La Présentation, près de Saint-Hyacinthe.Il laisse aussi dans le deuil les membres de sa belle-famille Verrier : Claude (Julie) et leurs enfants Luc, Patrice et Stéphane; Nicole (feu René) et ses enfants Éric, Élizabeth, Danika et Carl; Michel (Gabrielle) et leurs enfants Évelyne, Isabelle et Geneviève; Murielle (Daniel) et leurs enfants Katherine, Véronique (Mathieu) et leurs enfants Éloïse, Sofianne et Rémi, ainsi qu’Emmanuël; André (Louise) et leurs enfants Annie et Dominique; Pierre et ses enfants Marie-Claude, Nicolas et Mathieu; et Jacques (Josée) et leurs enfants Olivier, Matis et Théo.Ingénieur émérite, Laurier sera grandement regretté par ses collègues de Stantec Experts-conseils ltée et par les membres de diverses associations professionnelles, dont l’Ordre des ingénieurs du Québec, l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, l’Association québécoise de la maîtrise de l’énergie, l’American Society of Plumbing Engineers, et par le corps professoral de Polytechnique Montréal.Sa conjointe et la famille recevront les condoléances au2775, AV. BOURDAGES NORD, SAINT-HYACINTHE (près de l’école St-Joseph)www. ubaldlalime.comoù le corps sera exposé le vendredi 5 janvier 2018, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, et le samedi 6 janvier, de 12 h à 13 h 30. Les funérailles suivront à 14 h à l’église de La Présentation.Conformément à ses volontés, la crémation aura lieu à une date ultérieure et les inhumations des cendres se feront en toute intimité dans le lot familial de la famille Nichols au cimetière de La Présentation, ainsi qu’au lot de sa conjointe Danielle, au cimetière paroissial de Saint-Cyrille-de-Wendover.Vous pouvez témoigner votre sympathie en effectuant des dons à l’un ou à l’autre de ces organismes :-Fonds de Bourses d’excellence Laurier Nichols, Fondation dePolytechnique : aller à Désignation sous Information sur le don etchoisir l’option In Memoriam Laurier Nichols(https://soutien.polymtl.ca)-Fondation de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal(http://www.fondationhscm.org/)-Fondation René-Verrier(https://www.jedonneenligne.org/fondationreneverrier/index.php).Des formulaires de ces trois organismes seront aussi disponibles sur place.