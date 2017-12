BARRET, Pierre



est mort à Paris le 20 décembre 2017 d'une longue maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer.Artiste polyvalent, peintre, dessinateur, journaliste, écrivain, poète, il a enseigné les arts plastiques dans diverses Institutions en France et au Québec où s'est concentré son activité de peintre en de nombreuses expositions de 1975 à 1989.Grand Prix de l'Humour Noir 1959 pour son livre de dessins satiriques, ses méthodes pédagogiques et sa créativité exeptionnelle ont été particulièrement appréciées des programmes d'expression dramatique de l'Université de Montréal et de laen Espagne.