CYR, Fernande née Strasbourg



À St-Jérôme, le 24 décembre 2017, est décédée à l'âge de 91 ans, Mme Fernande Strasbourg, épouse de feu Wilfrid Cyr.Elle laisse dans le deuil sa fille Linda et son conjoint Gilles Duquette, ainsi que parents et amis.Afin de respecter ses dernières volontés il n'y aura pas de rituel funéraire.La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du CHSLD L-G Rolland pour leurs bons soins et leur soutien.