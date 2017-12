KENNEDY, Dora Elizabeth

(Koubek)



À Mandeville le 16 décembre 2017 à l’âge de 94 ans, est décédée madame Dora Elizabeth Kennedy, épouse de feu de monsieur John L. Koubek. Elle est précédée de son fils Peter Koubek.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christine (Roger) et Helen, ses petits-enfants Laura (Daniel), Émilie, Kamil (Alex) et John-Thomas, ses arrière-petits-enfants Sebastien et Tedj, ses neveux, nièces, ainsi que nombreux parents et amis (es).La famille accueillera parents et ami(e)s en l’église de St-Charles-de-Mandeville, le vendredi 29 décembre 2017 à partir de 12h, afin de recevoir les condoléances et suivi des funérailles à 13h.Centre Funéraire Yves Houle124 rue Saint-GabrielSaint-Gabriel (Québec) J0K 2N0Tel. : 450-835-4942 / 1-844-835-4942Fax : 450-835-2448