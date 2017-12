LAURIN, Serge



À Saint-Jérôme, le 19 décembre 2017, est décédé M. Serge Laurin, à l’âge de 75 ans.Natif de Montréal, il était le fils d’Aimé Laurin et Blanche Gaudreault. Professeur émérite, il enseigne l’histoire au Cégep de Saint-Jérôme de 1968 à 1997. Serge Laurin poursuit son oeuvre de sauvegarde et de renouvellement de la mémoire collective, ses deux ouvrages majeurs étantpubliée en 1989 etpour son 175e anniversaire de fondation.Il laisse dans le deuil son épouse Camille Tremblay-Laurin, ses enfants Mélanie Laurin (Stéphane Filion), Jean-François Laurin (Sylvie Térès), ses petits-enfants: Simon, Hugo, Thomas et Félix-Antoine, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 5 janvier 2018 de 14h à 20h ainsi que le samedi 6 janvier 2018 dès 9h à la résidence funéraire:676, BOUL. DES LAURENTIDESSAINT-JÉRÔME, QC, J7Z 4M5Les funérailles auront lieu samedi, le 6 janvier 2018 à 10h30 en l’église Saint-Antoine (705, boul. des Laurentides, Saint-Jérôme, Qc, J7Z 4M6).